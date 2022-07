EFE

Colombia buscará el sábado ganar en casa su primer título de la Copa América Femenina ante la poderosa Brasil en una final a la que ambos equipos llegaron invictos pero la Verdeamarela es la gran favorita a levantar el trofeo por octava ocasión.



Al partido que se disputará en el estadio Alfonso López de la ciudad colombiana de Bucaramanga, tanto las colombianas como las brasileñas llegan tranquilas por haber cumplido con su primer objetivo, que era clasificar de forma directa a los Juegos Olímpicos de París 2024 y al Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023.



Las anfitrionas reconocen la superioridad de su rival, pero el buen trabajo que han hecho a lo largo del torneo les da confianza para pelear el partido y soñar con levantar el primer título continental de la selección femenina.



Las avala el hecho de haber ganado el Grupo A con 12 puntos de 12 posibles como consecuencia de los triunfos 4-2 sobre Paraguay, 0-3 ante Bolivia, 1-2 contra Ecuador y 4-0 frente a Chile. En las semifinales, en un partido difícil, las cafeteras derrotaron 1-0 a Argentina.

La centrocampista Daniela Montoya, capitana del equipo y una de las referentes del fútbol femenino de Colombia, confía en que su equipo hará historia.



"Obviamente ellas son las favoritas a ganar la Copa América, pero el fútbol tiene estas oportunidades y Dios nos la está dando. Nosotras queremos seguir haciendo historia aquí en nuestro país", expresó la jugadora del Junior de Barranquilla, que agregó: "Yo veo un equipo muy seguro, muy tranquilo y que merece esta copa".



La principal carta de presentación del equipo que dirige Nelson Abadía está en el ataque, en el que ha mostrado su mejor faceta de la mano de Catalina Usme, Leicy Santos, Linda Caicedo y Mayra Ramírez.



Por su parte, la Canarinha viene tranquila tras haber dejado en el camino a Paraguay en las semifinales al vencerla 2-0, un duelo en el que el equipo de Pia Sundhage ratificó su favoritismo al título.



El conjunto brasileño consiguió además terminar la fase de grupos con puntuación perfecta y una marca de 17 goles a favor y ninguno en contra, que ha tenido como principales cartas a las atacantes Bia Zaneratto y Debinha y a las volantes Adriana y Kerolin, que han sido un dolor de cabeza constante para las defensas rivales.



Pese a la confianza y el rendimiento mostrado, la Verdeamarela no se confía y sabe que el partido del sábado será diferente al resto de encuentros disputados hasta el momento en el torneo continental.



"Sabemos que la final es un juego muy difícil, cualquier cosa puede pasar y son solo 90 minutos, así que no importa cuánto diga la gente que somos favoritas, pero la final es un juego que no tiene un favorito. Es un único juego y quien mejor lo maneje ganará", expresó la capitana Rafaelle, que juega en el Arsenal.



Así pues, Colombia y Brasil definirán el título ante una multitud que, posiblemente, llene las tribunas del estadio Alfonso López de Bucaramanga para dar cierre a la Copa América Femenina.