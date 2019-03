La AFA promete mejoras al fútbol femenino Argentino

EFE

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio 'Chiqui' Tapia, prometió este sábado mejoras para el fútbol femenino del país y lo hizo durante el acto de presentación del trofeo de la Copa del Mundo de mujeres, que llegó a Buenos Aires de gira a tres meses del Mundial de Francia.



Tapia anunció que el próximo sábado realizará "una serie de anuncios" respecto al fútbol femenino argentino, entre los que adelantó una ayuda económica para los clubes de la máxima categoría y un nuevo torneo, que será similar a la Copa Argentina.



La selección argentina de mujeres se clasificó al Mundial de Francia y así superó varios años de crisis y falta de competencia.

#FútbolFemenino Durante la presentación del trofeo #FIFAWWC, el Presidente Claudio Tapia anticipó anuncios importantes para el futuro de la disciplina https://t.co/6bYIA9EKpV pic.twitter.com/SWkj69o2EX — AFA (@afa) March 9, 2019



Tapia resaltó que la selección femenina estará en un Mundial después de "dos años sin competencia", ya que no disputó partidos.



El combinado, dirigido por Carlos Borrello, logró el pase para la cita de Francia en la repesca ante Panamá tras una eliminatoria en la que se logró una asistencia histórica al partido como local, disputado en el estadio del Arsenal de Sarandí.



Junto al trofeo que se otorgará a las próximas campeonas del mundo, confeccionado por el diseñador William Sawaya en 1999, estuvieron este sábado en Buenos Aires la exfutbolista argentina Lucila Sandoval y la futbolista española Verónica Boquete, una de las designadas como "FIFA Legends" ("Leyendas FIFA") por el organismo que rige el fútbol mundial.

#FIFAWWC Claudio Tapia: "El próximo sábado haremos una serie de anuncios de cara a lo que viene en el fútbol femenino argentino”. pic.twitter.com/amofgowLkI — AFA (@afa) March 9, 2019



Sandoval, integrante del grupo conocido como "Pioneras del Fútbol Argentino", afirmó a EFE que para ella "es un honor" que el trofeo esté en el país y que espera "un muy buen fútbol" por parte de sus compañeras en Francia, sea cual sea el resultado en un Mundial que, las toma "en plena carrera de crecimiento", según afirmó. "Les tengo fe", añadió.



Entre tanto, Boquete, actual jugadora de los Utah Royals, de la máxima categoría del fútbol femenino estadounidense, aseguró a EFE que el próximo Mundial de Francia "va a romper todos los límites que había hasta ahora" con el fútbol femenino.



"Va a marcar un antes y un después, las entradas de los partidos ya están vendidas", insistió Boquete, de 31 años, quien no estará con España en la cita mundialista, pero considera que la 'Roja' llegará en el "mejor momento de su historia" pese a que el objetivo principal es "pasar la fase de grupos".

#DíaInternacionalDeLaMujer Te invito a compartir imágenes del encuentro que tuvimos con mujeres vinculadas al fútbol, a las que distinguimos por su ejemplo de lucha por la igualdad en este deporte. @tapiachiqui @afa @macfut @MonicaSantino @Salomediiorio @LuciaBarbuto #8M2019 pic.twitter.com/nCBkWS2XhM — Secretaría DDHH (@SDHArgentina) March 8, 2019



El viaje de la gallega a Buenos Aires fue exprés, pero su llegada coincidió con la celebración de los actos del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer, y Boquete fue del aeropuerto al hotel y de allí a la masiva marcha feminista de la capital argentina.



"Si pudiese escoger un sitio donde me gustaría estar para la manifestación sería en España, porque es mi país, pero si no puedo estar allí me encantaría estar en Buenos Aires, y así fue", reconoció.



La única de las 23 "FIFA Legends" que aún está en activo vio "un país súper sensibilizado" donde las mujeres "están luchando por muchos derechos y por muchos cambios", por lo que para ella fue "muy bonito poder vivir ese día" en Argentina.