EFE

Erik Ten Hag, entrenador neerlandés del Manchester United, negó que estén centrados en arruinar el posible tridente al Manchester City y aseguró que lo importante es ganar un título este sábado en la final de la Copa de Inglaterra.

City y United se medirán este sábado en Wembley por la FA Cup, en el primer derbi de Mánchester en la final, en la historia de la competición, y en el que los de Pep Guardiola, de ganar, tendrán ya dos de los tres títulos que anhelan.

"Tenemos que ganar un trofeo, esto no va de arruinarles a ellos el triplete. Hay que ganar el título porque tenemos una gran oportunidad", dijo el técnico holandés en rueda de prensa.

"Es genial que nos merezcamos esta oportunidad de estar en una final y encontrarnos al City. Hemos luchado mucho por ella", añadió Ten Hag, que no quiso confirmar este partido como el más importante de su carrera deportiva.

"No lo sé, he jugado varias y esta definitivamente es muy grande, pero no quiero hacer comparaciones de cuál es la más grande".

"He jugado varias finales de copa en Holanda, como jugador y como entrenador y siempre han sido experiencias fantásticas. Allí tenemos De Kuip y es un lugar muy especial, pero Wembley es probablemente el mejor estadio del mundo y jugar una final ahí es muy emocionante".

Como resumen de su primera temporada en Old Trafford, Ten Hag dijo que ha sido muy buena si se aprecia el desarrollo y el progreso del equipo en una liga "tan dura" como la Premier League.

"Puedes estar contento con la temporada, pero en el verano empezamos de cero", puntualizó.