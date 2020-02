EFE

El boicot de Jürgen Klopp a la Copa de Inglaterra se saldó con el pase del Liverpool a la siguiente ronda al derrotar por 1-0 al Shrewsbury Town con un tanto en propia puerta del equipo de League One (Tercera división).



En una noche marcada por la negativa de Klopp a alinear a los jugadores del primer equipo al estar en medio del parón invernal, los 'Reds' sacaron un once plagado de jóvenes, con diez jugadores con veinte años o menos, y con el español Pedro Chirivella, de 22, como el más veterano.



Kelleher, Lewis, Van den Berg, Hoever, Williams, Cain, Clarkson, Chirivella, Millar, Jones y Elliott (16 años). Ese fue el jovencísimo once inicial de los de Klopp, aunque sin Klopp, puesto que fueron dirigidos por el técnico Neil Critchley, que habitualmente dirige al sub-23.



El partido, además, se tuvo que retrasar 15 minutos por un accidente en una carretera de Liverpool, aunque no evitó que Anfield luciera prácticamente lleno.



La primera parte fue de dominio total del Liverpool, pero con apenas ocasiones peligrosas, más allá de alguna falta que lanzó Curtis Jones, una de las perlas de la cantera del Liverpool.



En la segunda, el Liverpool dispuso de una clarísima que desactivó el portero del Shrewsbury, antes de que llegaran los momentos más duros para el equipo de la League One.



Primero, se adelantaron en el marcador, cuando un rechace de Kelleger lo mandó a las redes Shaun Whalley, pero estaba en fuera de juego y el VAR anuló el tanto. Después, Ro-Shaun Williams viviría el momento más dramático de la noche. El jugador del Shrewsbury metió en su propia portería un centro de Neco Williams y condenó con ello al modesto club.



En los octavos de final, el Liverpool se medirá al Chelsea en Stamford Bridge. La eliminatoria se jugará en la primera semana de marzo.