EFE

Al Tottenham no le hizo falta Harry Kane, le sobró con Son Heung Min, otro futbolista formidable, protagonista de casi todo en la irrebatible clasificación del equipo londinense para los octavos de final de la Copa de Inglaterra en el territorio del Preston North End, al que superó con dos golazos del atacante surcoreano a los que se añadió el 0-3 del debutante Danjuma, cedido desde este enero por el Villarreal.



Mientras el imponente e histórico goleador de los 'Spurs' asistió en el banquillo al encuentro, cubierto contra el frío, sobre el campo lució Son, que transformó la insistencia del Tottenham, con posesiones del 75 por ciento sobre su rival del 'Championship', la segunda categoría inglesa, en un triunfo que no admitió ninguna duda en cuanto el delantero tuvo espacio para romper el choque.



No fue hasta el segundo tiempo, aunque el partido jamás corrió riesgos para el conjunto entrenado por Antonio Conte, dominador de principio a fin, tampoco sin una cantidad de ocasiones relevante, pero ganador desde el minuto 51, cuando Son se ofreció lejos de la defensa del Preston, controló con la izquierda y soltó un zurdazo imparable para el 0-1.



En dos toques, el control y el tiro, con una parábola junto al poste, el capitán surcoreano desbordó a su adversario. Por colocación, por efecto, por potencia, por calidad, nadie pudo interponerse a la individualidad de Son Heung Min, prácticamente omnipresente en todas y cada una de las oportunidades que dispuso su equipo y decisivo de nuevo en el minuto 69.



Ya había apuntado Ivan Perisic al 0-2 con un cabezazo, pero no fue hasta la siguiente intervención de Son hasta que no resolvió ya definitivamente el pase a los octavos de final.



Fue bueno el pase de tacón del internacional croata, pero aún lo fue más la maniobra dentro del área del delantero, que se giró sobre sí mismo para marcar con la zurda el 0-2.



Definido el partido, Danjuma entró al terreno de juego para su debut con el Tottenham. Cedido desde el Villarreal en este mercado de invierno, con opción de compra para el club londinense, el nuevo atacante de Antonio Conte tan solo necesitó 17 minutos para marcar su primer gol con los 'Spurs', rematador dentro del área tras un centro de Kulusevski.