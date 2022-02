EFE

El Manchester City anuló la aparición estelar de Fabio Carvalho y goleó al Fulham (4-1) para acceder a los octavos de final de la Copa de Inglaterra.

El futbolista inglés adelantó a los 'Cottagers' a los cinco minutos de juego, presentándose al mundo después de estar a punto de fichar por el Liverpool el pasado 31 de enero.



La falta de tiempo para rellenar los documentos de fichaje y cesión al Fulham impidió que Carvalho firmara por los 'Reds', y ahora comenzará una puja para firmarle, ya que termina contrato con el equipo londinense a final de campaña.



Sin embargo, la alegría del gol de Carvalho apenas duró, ya que menos de un minuto después empató Ilkay Gundogan. Y ahí deshizo el Fulham.



John Stones marcó el 2-1 de cabeza antes de los 15 minutos de juego y un doblete de Riyad Mahrez en la segunda mitad sentenció al líder del Championship, que dio la cara en el Etihad Stadium, pero que no pudo obrar el milagro ante un City con un once con muchos titulares.



Kevin De Bruyne, Jack Grealish, Phil Foden, Kyle Walker y Joao Cancelo no faltaron en los planes de Pep Guardiola, además de Raheem Sterling, que salió desde el banquillo.



El City, a diferencia de sus vecinos del Manchester United, no falla para meterse en octavos y ha alcanzado esta ronda en todas las temporadas desde la 2014/2015, es decir, antes de la llegada de Guardiola.