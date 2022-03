EFE

Le bastó al Chelsea con el acierto en la primera parte del belga Romelu Lukaku y del marroquí Hakim Ziyech para derribar al Middlesbrough (0-2) y alcanzar las semifinales de la Copa de Inglaterra.

El conjunto de Thomas Tuchel, que se enfrentará al Real Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones, tuvo un tránsito sin sobresaltos en el duelo del Riverside Stadium contra un adversario aferrado al entusiasmo para prolongar su participación copera pero sin argumentos sobre el césped para cuestionar la superioridad del actual subcampeón del torneo.



Estará en la fase final de Wembley el conjunto de Londres, que dejó el compromiso encarrilado a la media hora de partido. Mason Mount tuvo mucho que ver en ello. El joven centrocampista estuvo al mando de las acciones de ataque de su equipo.



En una de ellas comandó el contraataque por la derecha que terminó con un centro al área, donde irrumpió Lukaku para anticiparse al meta Joe Lumley y llevar la pelota a la red.





También asistió Mount en el segundo que dio el balón a Ziyech. El marroquí buscó el espacio y desde el vértice derecho, fuera del área, ejecutó un disparo que sorprendió al meta local.



Ambas acciones dejaron en evidencia al Middlesbrough, uno de los dos equipos de la 'Championship' que formaban parte del cartel de los cuartos de fina de la Copa. El otro es el Nottingham Forest, rival del Liverpool.



El marcador se pudo agrandar en la segunda parte. Ambos equipos dispusieron de oportunidades para marcar, ero el Chelsea, que muestra cada vez su eficacia en las eliminatorias y que ya está en la final de la Copa de la Liga, no perdió nunca el control del partido.



Thomas Tuchel formó con el siguiente once: Edouard Mendy; César Azpilicueta, Thiago Silva, Antonio Rudiger, Malang Sarr; Matteo Kovacic, Ruben Loftus-Cheek; Hakim Ziyech, Mason Mount, Christian Pulisic; y Romelu Lukaku.



No puso de inicio ni a Kai Havertz, Ngolo Kante, Timo Werner o Marcos Alonso. Werner y Kante saltaron al campo a veinte minutos del final. Después también jugaron Kenedy y el joven Harvey Vale, que debutó con el Chelsea.



Las eliminatorias de cuartos de final se completarán el domingo con los partidos entre el Crystal Palace y el Everton, el del Southampton ante el Manchester City y el del Nottingham Forest y el Liverpool.