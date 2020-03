El United pasa sin problemas sobre el Derby en la FA Cup

EFE

El Manchester United eliminó al Derby County de segunda división, equipo que lidera una de sus leyendas, Wayne Rooney, con un doblete de Ighalo y un gol de Luke Shaw, y accede a los cuartos de final de la FA Cup, en los que se medirá al Norwich City.



El Manchester United, con rotaciones y el español Juan Mata titular y capitán, avanzó con autoridad en un duelo con tintes emotivos en el Pride Park Stadium por el reencuentro con el máximo goleador de su historia, Rooney, que a sus 34 años juega en la división de plata del fútbol inglés.



El modesto Derby buscó el gol en una salida con personalidad pero se topó con el portero argentino Sergio Romero. Sibley acarició el gol con un zurdazo desde la frontal que se marchó junto al poste y el portero que hoy sentó a David de Gea, se lució ante una falta de Rooney ajustada con una gran mano abajo.



El partido se rompió a los 34 minutos cuando el Manchester United marcó el primero después de que Ighalo perdonase un mano a mano ante Roos. Shaw enganchaba un disparo con un bote imparable y ponía todo a favor a los de Ole Gunnar Solskjaer, que sentenciaban antes del descanso.



Bruno Fernandes pedía penalti por una clara mano de Evans que el colegiado no vio y el VAR no pudo pitar al no haber en un estadio de segunda, pero a cuatro minutos para el descanso Ighalo no perdonaba sacando oro de su pelea entre centrales para definir de zurda.



Los intentos del Derbi del segundo acto no encontraron el premio del gol, con Romero luciéndose nuevamente a una falta de Rooney que se quedó sin un gol especial. A los 70 minutos Ighalo firmaba su doblete tras un rechace de un disparo suyo que colocó arriba. Al Manchester United le espera en cuartos el Norwich City, que sorprendió al Tottenham.