Verstappen refuerza liderato al ganar el Gran Premio de Estiria

EFE

El holandés Max Verstappen reforzó liderato en el Mundial de Fórmula Uno al ganar este domingo el Gran Premio de Estiria, el octavo del año, en el Red Bull Ring austriaco, la pista de su escudería, donde relegó al segundo puesto al séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que minimizó daños al marcar la vuelta rápida en carrera.

Verstappen, de 23 años, que salió desde la 'pole', logró su decimocuarto triunfo en F1, el cuarto del año, por delante de Hamilton -al que ahora aventaja en 18 puntos (156 frente a 138)- y del finlandés Valtteri Bottas (Mercedes); tercero en una prueba que el mexicano Sergio Pérez (Red Bull) acabó cuarto.

Win #4 of the season for @Max33Verstappen 🏆🏆🏆🏆#StyrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/RwXtB55a33