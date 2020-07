Lewis Hamilton nuevo líder de F1 tras ganar en Hungría

EFE

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), séxtuple campeón del mundo, se ha convertido en el nuevo líder del Mundial de Fórmula Uno tras ganar este domingo el Gran Premio de Hungría, donde igualó el récord de triunfos en la misma prueba (8) del alemán Michael Schumacher, ocho veces triunfal en el Gran Premio de Francia, en Magny Cours.

Hamilton, que el sábado había elevado a 90 su propio récord histórico de 'poles', logró su victoria 86 en la categoría reina al ganar en el Hungaroring por delante del holandés Max Verstappen (Red Bull) y de su compañero finlandés en Mercedes Valtteri Bottas, que acabó tercero en el circuito de las afueras de Budapest; donde el español Carlos Sainz (McLaren) acabó décimo y el mexicano Sergio Pérez (Racing Point), séptimo.

El canadiense Lance Stroll, compañero de 'Checo' en Racing Point, acabó cuarto, por delante del tailandés Alexander Albon, de Red Bull; en una carrera en la que el alemán Sebastian Vettel (Ferrari) fue sexto.

