Hamilton ganó en México, pero deberá esperar para festejar su sexto Mundial

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), ganó este domingo el Gran Premio de México, el decimoctavo del Mundial de Fórmula Uno, que él mismo lidera con holgura, pero deberá esperar al menos al próximo fin de semana para asegurarse matemáticamente su sexto título, que podría festejar en Austin (Texas), sede del Gran Premio de Estados Unidos, el antepenúltimo del certamen.

Hamilton firmó su décima victoria del año, la octogésima tercera de su carrera en F1, al ganar en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana por delante del alemán Sebastian Vettel (Ferrari) y del otro Mercedes, el de su compañero finlandés Valtteri Bottas, segundo en el Mundial, a 74 puntos del inglés, virtual campeón mundial, pero que para festejar matemáticamente su sexta corona este domingo debía haber acabado la carrera con una ventaja de 78.

Tras las 18 primeras carreras de un campeonato previsto a 21 y que se cerrará el próximo 1 de diciembre en Abu Dabi, Hamilton lidera con 363 puntos, frente a los 289 de Bottas, por lo que, salvo auténtica desgracia, todo apunta que será séxtuple campeón mundial matemáticamente el próximo domingo, en el Circuito de las Américas de Austin.

