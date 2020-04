EFE

El AZ Alkmaar y el FC Utrecht criticaron a la Real Federación Neerlandesa de Fútbol por los criterios seleccionados para asignar los puestos de Liga de Campeones y Liga Europa de la próxima temporada, después de que la Eredivisie haya sido cancelada por el coronavirus.



“El AZ Alkmaar no está de acuerdo con la distribución de los puestos europeos”, dijo el club en un comunicado, en el que acusó a la federación de no buscar un consenso mayor a la hora de aplicar los criterios de la UEFA, que había pedido que se atendieran únicamente los méritos deportivos.



La federación neerlandesa declaró desierta la Eredivisie 2019/2020, por lo que no habrá ningún campeón, pero otorgó al primer puesto para la Liga de Campeones al Ajax y el segundo al AZ Alkmaar.



Esto significa que los de Amsterdam entrarán muy probablemente en el bombo de clasificados directos para la Liga de Campeones, mientras que el AZ Alkmaar estará obligado a jugar las fases previas.





El Ajax solo tendría que disputar una fase previa en caso de que el ganador de la Liga de Campeones 2019/20, que aún se desconoce, no se clasifica para la siguiente edición a través de su liga nacional.



El AZ Alkmaar y el Ajax iban empatados a 56 puntos, a falta de nueve jornadas para el final, pero los de Amsterdam mantenían el liderato gracias a una mejor diferencia de goles en el global de la temporada, criterio seguido habitualmente en Países Bajos para decidir en caso de empate.



No obstante, el AZ Alkmaar ganó los dos encuentros directos que disputaron ambos clubes, 1-0 en su campo y 0-2 en el Johan Cruyff Arena.



Por otro lado, el Utrecht anunció en un comunicado que “impugnará la decisión” de no ser incluido entre los equipos que accederán a la Liga Europa.



“Estamos convencidos de que tenemos derecho a un puesto en el fútbol europeo por motivos deportivos, por el lugar en la final de la Copa y por el ranking actual en la Eredivisie”, aseguró el club en un comunicado.



La polémica se debe a que el máximo organismo del balompié holandés le ha otorgado el último puesto de acceso a la Liga Europa al Willem II, que iba quinto.



El Utrecht, con un partido menos, estaba en sexta posición, pero habría adelantado al Willem II si hubiese ganado el encuentro que le quedaba.



Así mismo, los de Utrecht alcanzaron la final de Copa de Países Bajos, que debería haber disputado contra el Feyenoord. El ganador de esta competición se clasifica normalmente para la Liga Europa.