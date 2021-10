EFE

Portugal arrolló hoy (5-0) a Luxemburgo con 'hat-trick' de Cristiano, por lo que la primera posición del Grupo A, que da el pase directo al Mundial de Catar, se la jugarán lusos y serbios en el último partido que disputarán sendas selecciones en Lisboa, el 14 de noviembre.

Serbia, que derrotó a Azerbaiyán, es primera con 17 puntos y un partido más que Portugal, que es segunda con 16 y que, antes de enfrentarse al conjunto de Dragan Stojkovic, aún tiene que jugar a domicilio contra Irlanda, el 11 de noviembre.





En el encuentro de este martes, Portugal se hizo con el control del esférico desde el primer momento y la primera ocasión llegó en el minuto 6, cuando el árbitro pitó penalti sobre Bernardo Silva, que anotó Cristiano Ronaldo para marcar su tanto número 113 con "las quinas". Trallazo centrado y arriba para abrir la lata.



Era sólo el inicio de un comienzo meteórico, porque en el minuto 9, Cristiano protagonizó un arranque por la derecha, caracoleó, se fue de los centrales y el guardameta luxemburgués derribó dentro del área al crack luso, ya que llegó tarde al balón.



Lo tuvo que tirar Ronaldo dos veces, ya que en el primer intento, aunque lo metió, André Silva entró antes de tiempo en el área. Al segundo intento, de nuevo lo lanzó por la derecha, el portero adivinó la trayectoria y, aunque rozó la bola, subió el 2-0 al marcador.



Ronaldo ya tenía en el bolsillo un doblete y 114 goles con Portugal tras marcar a combinados de 46 países diferentes.



En el minuto 17, nuevo fallo defensivo de los visitantes, balón para Bernardo Silva por la derecha que sirvió al cañonero Bruno Fernandes, que llegó al área para batir de tiro cruzado a Moris.



La afición lusa, que había agotado las 18.553 localidades, enloquecía en el Estadio del Algarve de Lagos, ante un once portugués que había salido muy enchufado, sabedores de que no podían pinchar si quieren ser los primeros de grupo e ir directos al Mundial de Catar.



Con el 3-0, Portugal puso velocidad de crucero hasta el descanso, sin apretar demasiado.



Antes, en el 42, Cristiano tuvo en sus botas el "hat-trick" particular, tras una excelente jugada por la izquierda de André Silva, que sirvió para el 7 luso. Sin embargo, Ronaldo, solo ante el portero, no remató bien y el esférico se fue a las manos de Moris.



En la segunda parte, los de Santos salieron con la misma intensidad y en el 49, galopada de Nuno Mendes por la izquierda con pase para Cristiano atrás, aunque el astro luso remató muy forzado y el balón se perdió por la línea de córner.



En el 62, de nuevo el protagonista fue el lateral del PSG, que sirvió medido para Fernandes, que apenas pudo meter la puntera ante Moris y el balón no encontró puerta.



Una de las perlas del encuentro llegó en el minuto 67. Centro de Cancelo para el corazón del área que controla de espaldas Cristiano, se la coloca a placer y empala de chilena para que se luciera el portero visitante, que tiró de reflejos.



En el córner posterior, gol de cabeza del medio del Sporting de Portugal Joao Palinha.



La apoteosis llegó en el minuto 85, cuando Neves centró por la izquierda para que rematara de cabeza Cristiano Ronaldo, que selló la "manita" y su 'hat-trick' particular y sumaba, así, 115 goles con Portugal.