Turquía "no es un adversario fácil" pero Portugal tiene "todas las condiciones para vencer" y mira el partido del jueves como "un minitorneo", aseguró el jugador luso Diogo Jota, que entrenó hoy junto a la selección para el encuentro de repesca de la clasificación para el Mundial 2022.

En una rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de Lisboa, Jota, actualmente en el Liverpool FC y ex del Atlético de Madrid, aseguró este martes que Portugal requerirá "eficacia", aprovechar las oportunidades "al máximo" y mantener "un buen espíritu de equipo" para lograr un billete para noviembre en el Mundial de Catar.



"Es importante marcar pero también es importante no sufrir, no dar oportunidades al adversario y aprovechar nuestras oportunidades", y que "el que esté dentro del campo dé lo mejor", recalcó.



Para Jota, la selección lusa, que no tiene garantizado su pase, debe encarar el partido de este jueves "con mucha responsabilidad", pero "no hay que dramatizar mucho la cuestión". "Es un juego de fútbol, creo que podemos vencer y tenemos las condiciones para estar en la final", señaló.



Si se les escapa la victoria estaría en riesgo la continuidad del seleccionador nacional, Fernando Santos, una cuestión en la que, reconoció el jugador, intentan no pensar.



"Nuestro foco está en llegar al Mundial. Todo lo que sea lo contrario no lo tenemos en la cabeza, no hemos pensado en eso. No será bueno para nadie, ni para el míster ni para nosotros, así que vamos a intentar a todo coste intentar evitar que esa situación suceda", alegó Jota, que admitió que Portugal tiene todavía que afinar algunos "aspectos técnicos" pendientes entre hoy y mañana.



Los jugadores salieron hoy al campo en la Ciudad del Fútbol para entrenar y prepararse en la cuenta atrás ante su encuentro con los turcos, una eliminatoria a partido único que se disputará en el Estadio do Dragão, en Oporto.



Cristiano Ronaldo, João Félix, Gonçalo Guedes, Bruno Fernandes o Bernardo Silva figuran entre los convocados para este encuentro.



Pepe, positivo en coronavirus, quedó a última hora fuera de la lista de Portugal y ha sido sustituido por el defensa del Lille Tiago Djaló.



El que gane jugará la final de esta repesca el 29 de marzo en Oporto contra el vencedor de la otra semifinal que disputarán Italia y Macedonia del Norte.