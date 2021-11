EFE

El seleccionador de Portugal, Fernando Santos, asumió la responsabilidad por la derrota de su equipo ante Serbia, que le obliga a jugar una repesca para llegar al Mundial, pero aseguró que van a estar en Qatar 2022.



"Los jugadores saben que jugamos siempre para ganar, pensando en el momento ofensivo, pero no siempre sale como queremos. Pero la responsabilidad es mía", dijo en declaraciones a la cadena lusa estatal RTP, tras el partido.



A Portugal le bastaba un empate en Lisboa con Serbia para conseguir el pase directo a Qatar, pero perdió por 1 a 2.





"Serbia fue mejor, la verdad es esa. Nosotros lo intentamos", señaló Santos, que consideró que su equipo jugó con "recelo" y "ansiedad".



"Entramos muy bien, presionamos y marcamos. Después, comenzamos a no tener el balón, a jugar atrás, con dificultad en llegar al adversario", lamentó.

"No hay justificación. En primer lugar, tenemos que asumir la responsabilidad y yo, como entrenador, soy el principal responsable de lo que no pudimos hacer. Evidentemente, Serbia fue mejor que nosotros en varios momentos del partido. No pensamos de jugar por un empate. No pasó por nuestras mentes, nunca hablamos de jugar por un empate. Planeamos el juego para ganarlo, esa fue siempre nuestra perspectiva y nuestra formación lo demostró claramente", añadió en la rueda de prensa.

¡Se calentó el Comandante! 🔥@Cristiano no estaba nada contento tras la derrota de Portugal 🇵🇹 ante Serbia 🇷🇸 y así le reclamó al seleccionador luso Fernando Santos.



¿Qué tanto le habrá dicho? 🗣️ pic.twitter.com/6W7NJ98qBx — TNT Sports México (@tntsportsmex) November 14, 2021

Aun así, afirmó con contundencia que los portugueses pasarán la repesca y estarán en el Mundial de 2022.

"Evidentemente, los portugueses están tristes. No más que nosotros, sino como nosotros. Pero mi equipo estará en el Mundial de Qatar. Eso está garantizado. Solo tenemos que competir en los play-offs, lo que no es común para nosotros. Portugal nunca pasó por un play-off conmigo, pero lo jugó en tres ocasiones y se clasificó para la fase final en todas. Lo haremos otra vez. Y yo también participé personalmente en un desempate. Y también me clasifiqué para el Mundial", sentenció.