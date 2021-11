EFE

El delantero de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo, ha salido al paso de la derrota frente a Serbia, que les impide el acceso al Mundial de Qatar como primeros de grupo, y ha lanzado un mensaje de ánimo en el que alerta de que "no hay excusas" para que Portugal no esté en la cita mundialista.



En un mensaje en sus perfiles sociales, el jugador del Manchester United reconoce que "el resultado de ayer fue duro, pero no lo suficiente para derribarnos", asegura el de Madeira.

🇵🇹 Cristiano se pronuncia tras la derrota ante Serbia.



"Sin excusas"



"Sin excusas"



Al quedar segunda de grupo, Portugal tendrá que disputar la repesca en el mes de marzo y Cristiano recuerda que "el objetivo de marcar presencia en el Mundial 2022 sigue vivo".



Ronaldo ha dejado, además, un mensaje de confianza por lo que ha insistido en que la selección de "las quinas" sabe lo que tiene "que hacer para llegar allí", en relación al Mundial de Qatar.



En su mensaje, Cristiano explica que "el fútbol nos ha mostrado una y otra vez que, a veces, son los caminos más sinuosos los que nos llevan a los resultados más deseados".

¡Se calentó el Comandante! 🔥@Cristiano no estaba nada contento tras la derrota de Portugal 🇵🇹 ante Serbia 🇷🇸 y así le reclamó al seleccionador luso Fernando Santos.



¿Qué tanto le habrá dicho? 🗣️ pic.twitter.com/6W7NJ98qBx — TNT Sports México (@tntsportsmex) November 14, 2021

Anoche, Portugal perdió contra Serbia (1-2) con un gol de los visitantes en el minuto 90, por lo que perdió las opciones de obtener el billete a Qatar de forma directa.



Ahora jugará una repesca el próximo mes de marzo donde tendrá que vencer los dos partidos que dispute si quiere estar en el Mundial.



La repesca de la zona europea la jugarán 12 selecciones, con semifinales y finales a partido único. Las tres vencedoras obtendrán plaza para Qatar.