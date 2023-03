EFE

El seleccionador español, Luis de la Fuente, se mostró "satisfecho" por haber visto su planteamiento de partido ejecutado por sus jugadores, pero "descontento" con el resultado, tras perder por 2-0 ante Escocia en Glasgow en el segundo partido de clasificación para la Eurocopa 2024.



"El partido ha ido por donde lo habíamos planteado, un partido complejo y difícil, pero hemos desarrollado lo que habíamos preparado", señaló De la Fuente en la rueda de prensa tras el partido.



El seleccionador consideró que los dos goles marcados por el centrocampista del Manchester United Scott McTominay son "dos accidentes del fútbol que te penalizan".

🗣️ Luis de la Fuente saca cosas positivas de la derrota en Escocia. #Euro2024 pic.twitter.com/hgLdk9EI9e — EFE Deportes (@EFEdeportes) March 28, 2023

"El plan lo han seguido los jugadores y hemos tenido ocasiones que nos podían haber metido en el partido. Estoy satisfecho porque he reconocido cosas en las que habíamos trabajado, (pero) no estoy contento con el resultado", insistió.



Su planteamiento incluía, según explicó, "jugar con la amplitud de los extremos, centros al área, buscar tiros y acciones de correr al espacio", pero que "todo habría sido" diferente de haber conseguido los delanteros españoles convertir algún gol.



De la Fuente, que dirigía a la absoluta por segundo partido tras su estreno con victoria ante Noruega (3-0), reconoció que "hay cosas que corregir", pero se mostró contento con el desempeño defensivo de la selección al considerar que Escocia "ha hecho pocas ocasiones".

🗣️ Luis de la Fuente: "Este resultado no cambia nuestra hoja de ruta, que es ganar todos los partidos que nos faltan".



➡️ "Sabíamos que este grupo tenía rivales importantes y que no iba a ser fácil". #VamosEspaña | #EURO2024 pic.twitter.com/WwSseZyX5C — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) March 28, 2023

El seleccionador introdujo hasta ocho cambios respecto al once con el que formó en Málaga contra Noruega. Preguntado si ello pudo influir en el partido de hoy, juzgó que "el resultado no ha sido producto de los cambios" y añadió que cuando se disputan partidos seguidos le gusta "refrescar" a los titulares.



Además, elogió el partido que hicieron los escoceses, que calificó de "muy inteligente y muy serio en defensa" al haber llevado el juego "adonde ellos querían".



Respecto a la presión ambiental vivida en el Hampden Park, que se convirtió por momentos en una auténtica caldera, opinó que "fue una atmósfera espectacular", pero que sus jugadores ya se las han visto en "situación muy difíciles" y por ello "seguro que no se han visto intimidados por el ambiente".