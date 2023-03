EFE

El seleccionador español, Luis de la Fuente, se siente “feliz” por debutar con victoria (3-0) ante Noruega en las eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2024 y reconoció que España “fue de menos a más” hacia una victoria que "da una base y unos cimientos” sobre los que seguir mejorando.



“Estoy muy feliz, pero no era mi debut, aunque sí me he sentido como un debutante”, dijo el entrenador tras un partido donde empezaron a verse “esas situaciones que estamos creando”, y celebró que desde la victoria “se ven las cosas de diferente manera”.



“Para mi es un honor enorme trabajar con un grupo que conozco muy bien. No pienso que ha sido un partido especialmente sublime, pero sí un partido bien jugado”, añadió De la Fuente, que volvió a destacar la “polivalencia” de sus jugadores.

“Nuestra virtud es tener un equipo versátil, capaz de defender, de ir al contraataque, de defenderse y tirar desde fuera… Lo más importante es la riqueza de nuestros futbolistas”, halagó el técnico, que reconoció que se siente “orgulloso” por el doblete de Joselu Mato en su primer partido con la absoluta.



“Pretendo sacar lo máximo a mis jugadores y que las sustituciones aporten, no sé si es plan B”, respondía ante la pregunta de cómo cambió el equipo con los cambios en los últimos minutos, porque “las sustituciones están para eso, para aportar algo que le falta al equipo”.



DE LAS DUDAS A LA GOLEADA



De la Fuente reconoció que a España le costó romper el partido a pesar del gol tempranero de Dani Olmo: “Nos ha costado mucho generar juego. Hubo un equipo enfrente que contrarrestó y lo hizo muy bien”, dijo sobre Noruega, que estuvo a punto de empatar el partido antes de los dos goles de Joselu.



“En líneas generales, estoy muy satisfecho.Trabajamos presión alta desde el primer momento y creo que somos los mejores del mundo en ese sentido. Pero a veces toca defender en bloque medio y bloque bajo y tenemos que hacerlo bien”, apuntó.



La clave estuvo en que “en el segundo tiempo le dimos otras características al ataque y salió bien”, destacando cómo interpretó el juego Dani Ceballos, la profundidad por banda de Yeremy Pino y Oyarzábal y lo que fue capaz de hacer Joselu en un debut con la selección de impacto inmediato.



“Los resultados hay que ganárselos. Hemos ido de menos a más y queremos seguir mejorando”, añadió, pero dando un mensaje de confianza en sus jugadores antes de la próxima cita en Glasgow contra Escocia, el próximo martes (20.45 horas).

“Estoy muy tranquilo porque sé que no me voy a equivocar teniendo a buenos jugadores. Desde la victoria se corrigen más cosas y mejor”, aunque advierte de que el de Escocia será un partido muy diferente por el contexto y tipo de rival: “Son muy intensos. Si tengo que hacer cambios, los haremos”.



Sobre la ausencia de Erling Haaland, “un grandísimo futbolista”, no sabe qué hubiera pasado con él en el campo, pero “también puedo decir que me acuerdo de Pedri o de Gerard Moreno; los partidos hay que verlos con los jugadores que se tienen y no con suposiciones”.



Por último, Luis de la Fuente agradeció a la afición de Málaga “por el recibimiento y el apoyo constante” en un partido que congregó a 29.214 espectadores que disfrutaron de la goleada “Gracias, Málaga, estamos emocionados”.