Alemania, con un gol de Thomas Müller en los últimos minutos, se impuso este viernes por 2-1 a Rumanía en un partido que le resultó más difícil de lo esperado y en el que se fue al descanso por detrás el marcador.

Iannis Hagi adelantó a Rumania en el minuto 9, Serge Gnabry empató para Alemania en el 52 y Thomas Müller marcó el gol de la victoria germana en el 81.



Alemania salió casi con la misma alineación de su último partido, en el que había goleado a Armenia, con el único cambio de Marc André ter Stegen, que estuvo en la portería para reemplazar a Manuel Nuer, baja por problemas musculares.



Rumania apostó por defender en bloque -por momentos tuvo hasta nueve jugadores dentro de su área- y buscar salidas rápidas al contragolpe en cada recuperación de la pelota.



En los primeros minutos su planteamiento funcionó. En el 5 un remate desviado de Tosca fue el primer aviso y en el 9 Iannis Hagi abrió el marcador con un disparo dentro del área tras hacer un túnel a Antonio Rüdiger.

La ventaja no era injusta. El planteamiento rumano funcionaba y Hagi volvió a crear peligro después de que Puscas le robara un balón a Thilo Kehrer, mientras que Alemania parecía no entrar en el partido y se demoró en rematar a puerta.



Con el paso de los minutos los alemanes parecieron asentarse y controlar mejor el juego a partir de recuperaciones en la mitad contraria.



Llegar cerca de la portería rumana era difícil para Alemania. Había demasiadas piernas en el área visitante, pero por momentos logró acorralar a Rumanía y empezó a generar ocasiones de gol.



Las dos más claras fueron un disparo desviado de Serge Gnabry tras un centro de Marco Reus que causó zozobra dentro del área pequeña rumana en el minuto 17 y un fuerte remate de Reus que paró Nita en el 34 a centro de Niklas Süle.



Rüdiger y Gnabry también lo intentaron con remates desde fuera del área antes del descanso.



El empate llegó después, en el minuto 52, con un remate de raso de Gnabry desde la media luna y Alemania siguió insistiendo y manteniendo el control aunque por momentos sufrió con los contragolpes rumanos.



La presión alemana era grande pero las ocasiones no abundaban. Se fallaba casi siempre en el último pase.



Al final, en un saque de esquina lanzado por Kimmich desde la derecha llegó el segundo gol alemán. Leon Goretzka prolongó el balón de cabeza en el primer poste y en el segundo apareció Müller para marcar con la pierna derecha