Holanda vence 1-2 a Bielorrusia rumbo a la Euro

EFE

Dos goles del centrocampista Georginio Wijnaldum a Bielorrusia le dieron una sufrida victoria foránea a Países Bajos por 1-2, que acaricia con los dedos la clasificación directa para la Eurocopa 2020.



El delantero del Liverpool desequilibró el encuentro con dos tantos en la primera parte, siendo el segundo de ellos uno de los mejores en lo que va la fase de clasificación. Un latigazo desde fuera del área con el empeine digno de estudiar en las escuelas de fútbol.

El barcelonista Frenkie de Jong hizo un buen partido y en más de una ocasión rompió la férrea defensa bielorrusa con sus estilizadas zancadas, aunque no intervino en ninguno de las dos dianas neerlandesas.



Gracias a este resultado los holandeses se mantienen líderes de su grupo, con quince puntos en seis partidos, y les permite afrontar con optimismo los dos últimos encuentros de esta fase.



Ronald Koeman, seleccionador holandés, introdujo cuatro cambios respecto al partido del pasado jueves contra Irlanda del Norte. Uno de ellos fue obligado, pues el goleador Memphis Depay no viajó a Minsk por molestias en los muslos.



En su lugar, el seleccionador puso al joven delantero del PSV Eindhoven Donyell Malen, actual máximo goleador de la Eredivisie holandesa, junto a Quincy Promes y Steven Bergwijn.



Enfrente tuvieron a Bielorrusia de Mikhail Markhel, conjunto que ya no puede clasificarse directamente para la Eurocopa pero que jugará la repesca de la Liga de las Naciones. Los locales dibujaron un 4-5-1, se encerraron atrás en la primera parte e intentaron sorprender a la contra.



La superioridad de Países Bajos fue evidente desde el minuto uno. Promes un par de veces desde fuera del área y Van de Beek con una vaselina estuvieron a punto de estrenar el marcador. Los hombres de Koeman movían la pelota de un lado al otro con rapidez, intentando romper a los locales.



La lata bielorrusa se abrió en el minuto 32. Bergwijn hizo un pase atrás hacia Promes y el exsevillista la colgó con maestría. Por allí estaba Wijnaldum, cuyo cabezazo entre dos defensas batió al portero por arriba.



A partir de ese momento, el acoso y derribo de Países Bajos puso contra las cuerdas a Bielorrusia. Promes y sobre todo el lateral Veltman estuvieron cerca de hacer el segundo, mientras los defensas intentaban capear el temporal como podían.



El mejor momento de la noche llegó en el 41. Wijnaldum recibió el esférico de Bergwijn y los defensas, en lugar de achicar espacio, le dejaron metros. El interior del Liverpool condujo unos metros la pelota y disparó un misil tierra-aire con la derecha, desde casi 25 metros, que le quitó las telarañas a la esquina de la portería.



Cuando el árbitro pitó el descanso, parecía que el duelo estaba resuelto. Eso mismo debieron pensar los holandeses, que salieron al campo demasiado relajados. Los bielorrusos, por su parte, cambiaron de mentalidad y en los segundos 45 minutos atacaron con el descaro del que nada tiene que perder.



Primero lo intentó Stasevich con un fuerte disparo y luego Kovalev. Los locales rondaban el área de Cillessen como nunca y obtuvieron premio en el 54. Una excelente asistencia Polyakov pasó por encima de Van Dijk y encontró la cabeza de Stanislav Dragun, que hizo un perfecto remate de cabeza.



Jaleados por el público del estadio Dinamo, los bielorrusos pusieron toda la carne en el asador. Stasevich primero y Dragun de volea hicieron temblar a los neerlandeses. Koeman no perdió el tiempo e hizo un doble cambio, quitando a Donny van de Beek y Promes e introduciendo a Marten de Roon y Luuk de Jong.



El seleccionador recuperó de esta manera el control perdido del terreno y la posesión. Wijnaldum le regaló a Molen medio gol en el 75, pero el disparo del joven delantero se topó con una excelente parada de Gutor.



En el descuento, el delantero del Liverpool estuvo a punto de hacer el tercero, pero se resbaló en el peor momento y no pudo hacer el “hat trick”. Tampoco le hizo falta, porque a pesar de su valentía Bielorrusia no pudo igualar el marcador.