Así quedaron los grupos de la Eurocopa 2020

Se acabó la espera y varios interrogantes han quedado resueltos. Este sábado se ha realizado, en Bucarest (Rumanía), el sorteo de la fase final de la Eurocopa 2020, por lo que 20 de las 24 selecciones clasificadas a la cita continental ya saben en qué grupos han quedado encuadradas.

Las 20 selecciones que ya están clasificadas son España, Bélgica, Italia, Alemania, Inglaterra, Ucrania, Francia, Polonia, Suiza, Croacia, Holanda, Rusia, Portugal, Turquía, Dinamarca, Austria, Suecia, República Checa, Gales y Finlandia.

The #EURO2020 groups have been drawn! 😍



Which matches are you excited for? pic.twitter.com/CU7SvtNAXq