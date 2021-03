EFE

La prensa deportiva portuguesa dedica este domingo sus portadas a criticar la ausencia de VAR en el Serbia-Portugal, encuentro de clasificación hacia Catar 2022 que acabó con empate (2-2) y con fuerte polémica después de que el árbitro anulara en el tiempo añadido un gol de Cristiano Ronaldo aparentemente legal.

La indignación mostrada anoche por el capitán de la selección portuguesa, que recibió una amarilla por protestar, tiró el brazalete de su selección al suelo y se marchó al vestuario en cuanto se pitó el final sin dirigirse a nadie, es compartida por los rotativos de su país.

CR7 made his thoughts VERY clear after being denied a late winner against Serbia. #WorldCup #Qatar2022 #WCQ



Watch Now - https://t.co/RRmQgctETJ pic.twitter.com/f9XwwF5lCc