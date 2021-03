EFE

El seleccionador croata, Zlatko Dalic, ha decidido que el madridista e internacional croata Luka Modric debe descansar mañana, martes, por lo que no jugará en el partido de clasificación para la Copa Mundial contra Malta en Rijeka, informó este lunes el portal croata Index.

Modric jugó 180 minutos en los dos partidos anteriores, contra Eslovenia (Croacia perdió 1-0) y el Chipre (ganó 1-0).

You're going to love this video: freshly crowned as Croatian most capped player, @lukamodric10 shows his deepest emotions, with his teammates giving him standing ovation after watching the highlight reel of Luka's amazing international career. Pure passion. #Family pic.twitter.com/YVLt1mxNsb