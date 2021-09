EFE

España vuelve a depender de sí misma para estar en el Mundial 2022, tras firmar un triunfo con grandes dosis de sufrimiento en Kosovo por 0-2 por graves errores defensivos, pero logrando el objetivo del triunfo con tantos de Pablo Fornals y Ferrán Torres para hacer bueno el tropiezo de Suecia, que cayó en Atenas.



Cualquier rival de entidad habría asestado un duro golpe a España. Solo la inocencia ofensiva de Kosovo perdonó los regalos defensivos, errores de gravedad, que en un gran torneo te mandan para casa. La inseguridad mostrada en Pristina por la selección española la tapa un resultado y una nueva realidad. La derrota de Solna queda en el olvido. Las dos últimas jornadas decidirán la plaza directa al Mundial y España ya no depende de otros.



La dificultad de descifrar a Luis Enrique va en aumento por cada encuentro que dirige a la selección. Nunca repite un once, aunque funcione. Y al equipo que se despidió con honores de la Eurocopa, no cesan de incorporarse caras nuevas. Hasta cuatro del equipo titular se perdieron la gran cita hace apenas dos meses. Hasta seis cambios en el once. Demasiados para encontrar continuidad en una idea.

Esa falta de rodaje provoca desajustes en jugadores que nunca han jugado juntos. Ocurrió con los centrales, Laporte e Íñigo Martínez, imprecisos en el inicio, con demasiada distancia entre ambos. Un desastre en el segundo acto. Sumado al empuje de orgullo de Kosovo, generó varias acciones repletas de incertidumbre. Cualquier balón largo encontraba espacio para correr. Rashica perdonó por un mal control la primera.



El dibujo táctico de Luis Enrique presentaba varias apuestas sorprendentes. El regreso de Marcos Llorente al lateral cuando es unánime la opinión, hasta del propio jugador, de asentarse de interior; la sorpresa de Pablo Fornals en la banda izquierda del tridente ofensivo. Los hechos dieron la razón al asturiano por muy incómodo que estuviese en la demarcación un centrocampista que no encara ni tiene velocidad para el desborde.



Lo cierto es que estuvo en las acciones de peligro del primer acto. Sin acertar a rematar la primera acción de mérito, cuando asistió Koke y perdonó el remate a los nueve minutos, o con un testarazo blando diez después. El encuentro no era del gusto de Luis Enrique. Abierto, con Kosovo presionando arriba y Rashani acariciando el gol con un zurdazo cercano al poste.



Entre los continuos cambios de nombres hay uno intocable. Es Ferrán Torres y cada partido demuestra el por qué. De su descaro nació el paso al frente de España. Intentándolo siempre en banda derecha. Fue cuando asestó un duro golpe Fornals, sacando provecho del movimiento de Morata, al que acudieron los dos centrales a la marca, y el pase del delantero que enganchó con potencia a la media vuelta.

Fantastic finish from a very tough angle, Pablo Fornals 👏 pic.twitter.com/LY73auvpT4 — ESPN FC (@ESPNFC) September 8, 2021

Con la ventaja en el marcador y buscando más, con una falta de Soler que sacó como pudo Muric y un testarazo tras córner de Morata al lateral de la red, un ojo se ponía en Atenas a la espera de un tropiezo de Suecia que cambiase el destino del grupo. Y llegó, pero a punto estuvo de estar acompañado con uno de España, que enlazó errores defensivos de gravedad en una segunda mitad preocupante.



El recital comenzó con una mala cesión de cabeza de Laporte que salvó Unai con una rápida salida ante Rashica. La selección quería fútbol control pero sus propios errores le hicieron tambalearse. Íñigo Martínez en su regreso provocó dos ocasiones que pudieron costar muy caras.



Un mal control en fase de salida dejó a Muriqi con todo el campo para correr y pensar como definir en el mano a mano ante el portero español. Disparó al lateral de la red. Una arriesgada salida de Unai con un mal despeje de Íñigo provocó otro susto con el disparo desde el centro del campo que salvó el guardameta.



Luis Enrique había advertido de la peligrosidad del partido, "el más difícil del grupo" en su opinión. Lo que no esperaba es que fuesen sus jugadores los que aumentasen el riesgo. Ninguno de sus cambios modificaron el panorama, menos aún con Adama a pierna cambiada en el extremo izquierdo. Lo corrigió posteriormente el técnico asturiano, como la demarcación de Marcos Llorente en búsqueda de la estabilidad atrás con Azpilicueta y Albiol.



Apenas un disparo de Morata o un testarazo de Ferrán dieron forma al pobre bagaje ofensivo. El sufrimiento estaba garantizado. Un cabezazo de Rashani a centro desde la izquierda y una mano salvadora de Unai, abajo, pegada al palo, al disparo de Bytyqi, evitaron la tragedia.



Con espacios para correr apareció el máximo goleador de España en una fase de clasificación irregular y sentenció. Ferrán, primero anulado por fuera de juego y posteriormente aprobado por el VAR, dio la tranquilidad en una noche de nerviosismo con el mejor resultado. Grecia puso de su parte y deja todo en manos de España que tendrá que mejorar para acabar líder. La visita a Atenas y el duelo ante Suecia serán sus exámenes finales.