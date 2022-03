EFE

Neymar afirmó este jueves que Vinicius Junior "es un crack", después de que el delantero del Real Madrid estrenara su cuenta goleadora con la selección brasileña, en la victoria por 4-0 sobre Chile por las eliminatorias suramericanas para el Mundial de Catar.

"Me siento a gusto, me siento bien, jugando (de falso nueve) con Vini por allí también, que es un crack. Creo que nos entendemos muy bien", dijo el atacante del París Saint-Germain, en declaraciones en zona mixta divulgadas por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).



Neymar, que jugó de falso nueve con Vinicius y Antony como compañeros en el frente del ataque, aseguró que ésa no es una posición nueva para él y que viene jugando así "desde hace algún tiempo".



El 10 de la Canarinha, que abrió la lata con un penalti que él mismo provocó, mostró una buena sintonía con el extremo madridista, quien puso el 2-0 en el marcador al filo del descanso, tras recibir un pase de Antony que dejó pasar con maestría Neymar.



"El Maracaná lleno me inspira, me dan ganas de hacer de todo, es un placer, una alegría. El clima de la afición fue fundamental para incentivarnos aún más", expresó.



El exjugador de Santos y Barcelona volvió a sonreír en el mítico estadio de Río de Janeiro después de las duras críticas recibidas por su bajo rendimiento en el París Saint-Germain, en especial desde la eliminación en la Liga de Campeones de Europa ante el Real Madrid.



Ante Chile, pudo un marcar un segundo gol de penalti, pero le cedió el lanzamiento de la pena máxima a Philippe Coutinho, que también busca su propia redención después de un largo tramo lejos de la Canarinha y un discreto paso por el Barcelona.



"Estamos en la selección desde pequeños. Me pidió lanzar el penalti y en ese momento tiene que existir el compañerismo. Mi felicidad al verle hacer gol es como si lo hubiera marcado yo. Me quedé muy contento", explicó.



Brasil, ya clasificada para Catar 2022 desde hace algunas jornadas, vapuleó a Chile por 4-0 y sigue como líder invicto de las eliminatorias suramericanas, con trece victorias y tres empates.



Además de los tantos de Neymar, Coutinho y Vinicius, Richarlison puso el broche de oro a la goleada en el minuto 91.



La pentacampeona del mundo jugará el próximo martes con Bolivia, en La Paz, en la última jornada de las eliminatorias, aunque aún tiene pendiente disputar el partido contra Argentina, suspendido en septiembre del año pasado porque algunos jugadores de la Albiceleste incumplieron el protocolo sanitario contra la covid-19.