EFE

El centrocampista chileno Arturo Vidal dijo este jueves, tras la goleada por 4-0 ante Brasil en el Maracaná, que lucharán "hasta el final" para intentar clasificarse al Mundial de Catar 2022, aunque ya no dependen de ellos mismos.

"Hoy fue una derrota muy dura, pero tenemos que ser fuerte y preparar el próximo partido" en casa ante una Uruguay con su pase garantizado para Catar, dijo Vidal en rueda de prensa.



Chile ocupa el séptimo lugar de las eliminatorias suramericanas, con 19 puntos, y ya sólo puede alcanzar la quinta plaza, hoy en poder de Perú (21) y que da derecho a jugar una repesca.



Sin embargo, necesita una carambola para escalar hasta esa quinta posición: derrotar a Uruguay, esperar que Perú no le gane en su estadio a Paraguay y que Colombia tampoco consiga la victoria contra Venezuela.



"Tenemos chance. El que no crea, mala suerte; nosotros tenemos mucha fe. Sabemos que es difícil, pero mientras tengamos chance vamos a pelear hasta el final", apuntó Vidal.



El centrocampista del Inter de Milan reconoció que el resultado sufrido en el Maracaná fue "malo" y subrayó la dificultad de las eliminatorias suramericanas.



"Si no estás concentrado, si te equivocas mucho", eso te pasa factura, analizó.



No obstante, aseguró que el equipo tratará de mejorar ante Uruguay dentro de cinco días.



"Tenemos días para descansar y preparar el próximo partido", añadió.