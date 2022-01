EFE

El delantero uruguayo del Atlético de Madrid, Luis Suárez, reconoció que es el momento de que los referentes de la Celeste asuman "la responsabilidad" que les corresponde para lograr el sueño de la clasificación para el Mundial de Qatar 2022.



En una conferencia de prensa virtual tras el entrenamiento de la selección en el Complejo Celeste, el internacional uruguayo indicó que lograr el pasaje para acudir a la cita mundialista "depende exclusivamente" de los jugadores y que, por ello, "no hay que buscar más excusas".



"Creo que es un momento en el cual hay que asumir la responsabilidad, hay que asumir que por nosotros mismos estamos en esta situación. Fuimos nosotros los que no estuvimos a la altura y los que tenemos que sacar la situación adelante. Depende exclusivamente de nosotros", agregó el delantero.

El 'Pistolero' reconoció que la clave en el encuentro del jueves ante Paraguay, otra selección necesitada de puntos para seguir soñando con acudir a Qatar 2022, será la "actitud".



"Cada uno tiene sus cualidades ofensivas y nosotros lo que tenemos es que tratar de cubrir y tratar de que Paraguay no aproveche esas cualidades que ellos tienen. Nosotros debemos tratar de hacernos fuertes, estar juntos y demostrar que, con ganas, actitud, jerarquía, somos nosotros los que nos queremos llevar los 3 puntos", indicó.



Suárez ratificó que, después de haber jugado tres Mundiales, a sus 35 años recién cumplidos sigue "con la ambición" de disputar el cuarto y que "por eso" está en la selección.



"Hay jugadores que pasan por diferentes etapas, rachas... y lo importante es que cuando venís a la selección no importa los minutos que he jugado, sino las ganas de competir y lo que siento por esta camiseta. Uno quiere seguir compitiendo y la ambición de llegar al Mundial", indicó.



Acerca de sus altibajos en la actual temporada en el Atlético de Madrid, el exjugador del Liverpool y del F.C. Barcelona apuntó que todo jugador de fútbol "con la continuidad va rindiendo mejor" y que, al llegar a la concentración de la selección, "te cambia el chip y la dinámica", máxime en una situación complicada como la actual.

"Llegó el momento de competir, que es ganar tres partidos seguidos para llegar al Mundial", agregó.



Uruguay viaja este miércoles a Paraguay, donde este jueves 27 se medirá a la Albirroja antes de regresar a Montevideo para jugar el 1 de febrero contra Venezuela.



La Celeste es séptima, con 16 puntos, los mismos que Chile, aunque la Roja con mejor diferencia goleadora, y suma tres más que Paraguay (13), que es penúltima.