El técnico de Brasil, Tite, pidió este miércoles "paciencia" con la evolución de Vinícius Júnior en la selección y afirmó que trabaja para recuperar la mejor versión de Philippe Coutinho, quien volvió a una convocatoria después de un largo periodo ausente.

Con Vinícius "hay que tener paciencia y comprensión" para que con el tiempo "pueda afirmarse dentro de la propia selección", como lo está haciendo ahora en el Real Madrid, señaló a los periodistas Tite, en la víspera del partido contra Colombia por las eliminatorias suramericanas para el Mundial de Catar.



En este sentido, indicó que a él, como entrenador, le cabe "crear un ambiente receptivo" para el atacante, con el objetivo de que "pueda tener ese desarrollo" que ya empieza a mostrar en su club.



"Él pasó por un tiempo de adaptación bastante grande en el Real Madrid. Tenemos que tener esa conciencia en la selección sobre la preparación de los jugadores", recordó.



Pese a su buen arranque de temporada, Vinícius sólo fue citado por Tite para los partidos ante Colombia y Argentina después de que se lesionó el delantero del Liverpoool Roberto Firmino.



Por otro lado, el seleccionador brasileño también habló en rueda de prensa sobre Coutinho, quien ha enfrentado críticas por parte de la prensa española por su presunta actitud "perezosa" con el Barcelona.



"El Couto de hoy no es el mejor Couto, pero es un gran Couto, con una proyección de jugador de alto nivel", admitió.



En este contexto, aseguró que intentará "ayudarle" para rescatar aquel futbolista que se vio en el Liverpool inglés.



"Ese proceso también nos compete a nosotros", aseveró.



"No se discute el talento. Él tiene ese talento, lo que tenemos que hacer es retomar ese proceso para que vuelva a ser el gran jugador que es", añadió.



Brasil es líder invicto en las eliminatorias suramericanas, con 31 puntos en 11 partidos, y puede garantizar su clasificación matemática para Catar 2022, si derrota a Colombia y Uruguay no gana a Argentina el viernes.