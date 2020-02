EFE

El seleccionar de Colombia, Carlos Queiroz, que acudió a Oporto a ver a los colombianos Mateus Uribe y Luis Díaz, zanjó la polémica surgida sobre James Rodríguez y la selección y aseguró en declaraciones a EFE en los exteriores del Estadio do Dragao que tanto él como el cuerpo técnico quieren ayudarle.



En los últimos días, varios medios colombianos publicaron que el jugador del Real Madrid le habría dicho a Queiroz que, si no era titular, no iría a la selección.





Según dijo Carlos Queiroz, que accedió a hablar para la Agencia EFE, "el caso de James nos preocupa", al igual que otros que no están teniendo tanto continuidad, como Arias (Atlético de Madrid) o Muriel (Atalanta).



Según el seleccionador cafetero, James y Falcao (que acaba de salir de una lesión) son una referencia para el fútbol de Colombia, aunque tiene claro que él no se compromete con nadie, ya que tomar decisiones con "mucha responsabilidad".