La selección argentina vive su momento más dulce de fútbol y quiere prolongar ese buen estado de forma este jueves ante la de Perú, que tratará de no descolgarse de la pelea por el quinto puesto, necesario para acceder a la repesca de acceso al Mundial de Catar 2022.

El combinado dirigido por Lionel Scaloni vuelve al césped del Monumental tras imponerse el domingo a Uruguay en el clásico rioplatense, un partido en que Lionel Messi volvió a brillar.



Tras ese encuentro, la selección argentina, que hasta ahora acumula seis triunfos y cuatro empates, amplió su ventaja con respecto al tercer clasificado del grupo, Ecuador, que cuenta con seis puntos menos que la Albiceleste pese a haber disputado un partido más.



Por ese motivo, el principal objetivo de Scaloni y los suyos este jueves será encarrilar su pase al Mundial de Catar y así afrontar los encuentros frente a Uruguay y Brasil de noviembre con mayor tranquilidad.



"Habrá partidos difíciles o que tengamos que jugar de otra manera, pero la dinámica del equipo está marcada y la sensación es que la gente se siente identificada con estos jugadores y eso es lo más importante. El resultado es la consecuencia de todo esto", comentó este miércoles Scaloni en rueda de prensa.



Entre las novedades de la convocatoria destaca la presencia del lateral Marcos Acuña y la baja del delantero Joaquín Correa, que este martes se entrenó al margen del grupo por una sobrecarga muscular.



Respecto al posible once titular de Scaloni, tan sólo hay dudas en los laterales: Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña, en el lado izquierdo; Gonzalo Montiel o Nahuel Molina, en el derecho.



"Creemos que hay matices que tiene cada equipo y nosotros tenemos la disponibilidad de diferentes jugadores y la aprovechamos, siempre pensando en poder mejorar nuestro equipo y no tanto en el daño que nos van a hacer los rivales", afirmó Scaloni.



El buen momento de la Albiceleste contrasta con el nerviosismo de Perú, un equipo que se complicó el objetivo del quinto puesto tras perder por 1-0 en La Paz el pasado domingo.



Con ese resultado, la Blanquirroja se posicionó como séptima clasificada del grupo con once unidades, cuatro menos que Colombia, situada en quinto lugar.



El seleccionador Ricardo Gareca, cuestionado por los malos resultados, no podrá contar este jueves con varios de sus hombres más destacados, como el lateral derecho Luis Advíncula o el medio centro defensivo Renato Tapia.



Tampoco estarán disponibles por lesión Paolo Guerrero y Edison Flores, mientras que Sergio Peña será duda hasta el último momento.



Con este panorama tan desalentador, el combinado andino tratará de sumar algún punto en el estadio del River Plate, aunque los últimos resultados no invitan al optimismo, puesto que tan sólo ha sumado 4 puntos de 15 posibles como visitante.



Después de este encuentro, que cerrara esta ventana de partidos de selecciones, la Albiceleste volverá a los terrenos de juego el próximo 11 de noviembre, cuando viajará a Montevideo para enfrentarse a Uruguay, mientras que ese mismo día la Blanquirroja recibirá a Bolivia.



- Alineaciones probables:



Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel o Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Angel Di María, Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi y Lautaro Martínez.



Entrenador: Lionel Scaloni.



Perú: Pedro Gallese; Jhilmar Lora, Christian Ramos, Alexander Callens, Marcos López; Pedro Aquino, Yoshimar Yotún; Christofer González, Christian Cueva, Gabriel Costa; y Gianluca Lapadula.



Entrenador: Ricardo Gareca.