Lionel Messi se entrenó con normalidad el miércoles con la selección Argentina y se perfila como titular frente a Uruguay por las eliminatorias sudamericanas para Catar 2022, mientras que Nicolás González fue desconvocado de la Albiceleste por un positivo a la covid-19.



Luego del tercer entrenamiento de la Albiceleste previo al partido ante Uruguay, trascendió que el volante ofensivo de la Fiorentina italiana fue desafectado porque no pudo viajar al país sudamericano debido a que sus pruebas de coronavirus siguen dando positivo a pesar de que su contagio se confirmó el 26 de octubre.

Por ahora, el seleccionador Lionel Scaloni no convocó a un reemplazante y Argentina enfrentará esta doble jornada con 33 jugadores a disposición del cuerpo técnico.



La buena noticia para Scaloni es que Messi, que el lunes se entrenó diferenciado por molestias musculares, volvió a completar el entrenamiento junto a sus compañeros y se perfila como titular.



Paulo Dybala y Alejandro 'el Papu' Gómez son las variantes que maneja Scaloni en caso de que Messi se resienta de su lesión.



Ángel Correa, Joaquín Correa y Julián Álvarez son otros jugadores con posibilidades de meterse en el once inicial.



El que está prácticamente descartado es su compañero del París Saint Germain Leandro Paredes, que sufrió un desgarro en el cuádriceps a mediados de octubre y no volvió a jugar desde entonces.



Si Paredes, que este miércoles se entrenó diferenciado, no está en óptimas condiciones físicas es muy probable que en su lugar juegue Guido Rodríguez.



La Albiceleste visitará a Uruguay el viernes en la décimo tercera jornada de las eliminatorias para el Mundial de Catar 2022 y recibirá el 16 de noviembre a Brasil por la fecha siguiente.



Si no hay sorpresas, la formación de Argentina ante Uruguay será con Emiliano Martínez en la portería, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña en la defensa, Rodrigo de Paul, Guido Rodríguez y Giovani Lo Celso en el centro del campo y Ángel Di María, Lionel Messi y Lautaro Martínez como delanteros.



Aún con un partido menos, Brasil y Argentina lideran invictas las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022 con 31 y 25 puntos, respectivamente.



Siguen Ecuador (17), Colombia (16), Uruguay (16), Chile (13), Bolivia (12), Paraguay (12), Perú (11) y Venezuela (7).



La nómina de 33 jugadores incluye varias sorpresas, como la presencia de los juveniles Thiago Almada (Vélez Sarsfield), Santiago Simón (River Plate), Exequiel Zeballos (Boca Juniors), Cristian Medina (Boca Juniors), Matías Soulé (Juventus), Gastón Ávila (Rosario Central) y Federico Gómez Gerth (Tigre).