EFE

El capitán de Argentina, Lionel Messi, que tiene una molestia en la rodilla izquierda que lo aqueja desde hace semanas, participó del entrenamiento a la par de sus compañeros sin inconvenientes con miras al partido del viernes ante Uruguay.



El que sí volvió a entrenarse diferenciado fue el centrocampista del París Saint Germain Leandro Paredes, que sufrió un desgarro en el cuádriceps a mediados de octubre y no volvió a jugar desde entonces.



Si Paredes no está en óptimas condiciones físicas es muy probable que en su lugar juegue Guido Rodríguez.

#SelecciónMayor ¡Seguimos ajustando detalles para el viernes!



Nueva práctica en #Ezeiza con movimientos de coordinación, ejercicios técnicos con balón y fútbol en espacio reducido. #ArgentinoSoy 🇦🇷 pic.twitter.com/ViKhvceLSt — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 9, 2021



El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, confía en que Messi será titular el viernes ante Uruguay en la jornada 13 de las eliminatorias sudamericanas pero analiza otras variantes por si 'la Pulga' no llega en óptimas condiciones físicas.



Paulo Dybala es por características el jugador que más se le parece y viene de destacarse en los últimos partidos del Juventus.



Sin embargo, una serie de lesiones le impidió disputar los últimos partidos con la Albiceleste (incluso la Copa América) y perdió terreno en la consideración del técnico.



Alejandro 'el Papu' Gómez, Joaquín y Ángel Correa y Julián Álvarez, el delantero estrella de River Plate de 21 años, son otros jugadores que podrían ingresar al once inicial si el delantero del París Saint Germain no se recupera de su lesión.



'La Pulga' lleva alrededor de dos meses con molestias en la rodilla izquierda y se perdió los dos últimos partidos del equipo francés.





La Albiceleste visitará a Uruguay el viernes en la décimo tercera jornada de las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 y recibirá el 16 de noviembre a la Canarinha por la fecha siguiente.



Aún con un partido menos, Brasil y Argentina lideran invictas las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022 con 31 y 25 puntos, respectivamente.



Les siguen Ecuador (17), Colombia (16), Uruguay (16), Chile (13), Bolivia (12), Paraguay (12), Perú (11) y Venezuela (7).



La nómina de 34 jugadores incluye varias sorpresas, como la presencia de los juveniles Thiago Almada (Vélez Sarsfield), Santiago Simón (River Plate), Exequiel Zeballos (Boca Juniors), Cristian Medina (Boca Juniors), Matías Soulé (Juventus), Gastón Ávila (Rosario Central) y Federico Gómez Gerth (Tigre).