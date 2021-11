EFE

El lateral de la selección brasileña Danilo dijo que la Canarinha "no se relaja" tras haber garantizado su clasificación al Mundial de Qatar 2022 y que se enfrentará a Argentina "decidida" a ganar.



"Un Brasil-Argentina siempre es un gran partido, tiene todos los ingredientes de un clásico mundial, con jugadores excepcionales" y no existe un futbolista que lo pueda jugar y "no piense en vencer", afirmó el lateral del Juventus en una rueda de prensa virtual desde la concentración de la selección brasileña, en Sao Paulo.



Brasil garantizó su presencia en el Mundial qatarí cuando se impuso por 1-0 a Colombia, y el próximo martes visitará en la ciudad de San Juan a Argentina, que le escolta en la clasificación de las eliminatorias sudamericanas.





Danilo, sin embargo, restó importancia a la situación de cada selección en las eliminatorias e insistió en que, tanto para los brasileños como para los argentinos, el clásico sudamericano es siempre un partido especial.



"El del martes será otro partido completamente diferente, como son todos entre Brasil y Argentina, y nos estamos preparando para un encuentro muy complicado, que, como siempre, los dos vamos a querer ganar de cualquier manera", declaró.



También señaló que haber obtenido la clasificación para el Mundial de forma anticipada "puede tener dos lados". "Es positivo, porque nos permite encarar el resto de los partidos de forma más leve, pero también puede ser negativo, si llegamos a relajarnos", apostilló.



Sin embargo, descartó esa última posibilidad y sostuvo que la selección brasileña sabrá concentrarse en el "objetivo más concreto" de "mejorar su rendimiento partido tras partido" para luego llegar al Mundial en las mejores condiciones.