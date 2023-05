EFE

El presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Ednaldo Rodrigues, dijo que el italiano Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, sigue siendo su preferido para dirigir a la selección brasileña y que esperará el fin del campeonato español para recibir una respuesta.



"Nuestro plan A sigue siendo exactamente ese (contratar a Ancelotti). Tenemos una sensación de que eso puede funcionar. Vamos a esperar el final de la competición (la Liga española). Ya hay un campeón que es el Barcelona, pero vamos a esperar que la competición termine porque tenemos la intuición de que puede resultar", dijo Rodrigues en una entrevista a la televisión Band.



El presidente de la entidad le restó importancia a que Ancelotti hasta ahora no se haya pronunciado sobre si le gustaría asumir como seleccionador de Brasil, cargo vacante desde que Tite renunció tras la prematura eliminación de la Canarinha en el Mundial de Qatar 2022.

😏 ¡BRASIL NO PIERDE LA ESPERANZA!



🇧🇷 El presidente de @CBF_Futebol espera el fin de #LaLiga para conocer si Carlo Ancelotti estaría interesado en dirigirlos.



💭 ¿Dejará el entrenador italiano al @realmadrid? pic.twitter.com/eT8GdCLZZu — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) May 29, 2023

"Si yo estuviese en su lugar, con un contrato en rigor, tampoco desmerecería a la empresa que me contrató para hacer eso (decir que quiere asumir otra función)", dijo.



Rodrigues afirmó que Ancelotti es el preferido porque tiene un gran encanto por la selección brasileña y porque conoce muy bien a los jugadores que han pasado y los que actúan actualmente en la Canarinha.



Dijo igualmente que la larga espera de la CBF para anunciar al nuevo seleccionador obedece a que la entidad quiere a un entrenador no sólo para un ciclo sino también para un proyecto que incluya la preparación de las nuevas generaciones.



"Queremos a alguien que tenga un proyecto no sólo para la absoluta sino también para los equipos de base, como la Sub23, la Sub20 y la Sub17, que puedan servir como alimentadoras", dijo.



Ese proyecto incluye que los jugadores más jóvenes "puedan ser observados y aprovechados" por la selección principal.



"Él (Ancelotti) es un entrenador que tiene esa visión y tiene el coraje de colocar nuevos talentos para jugar. Por eso, sin desmerecer a ningún otro entrenador, a los que respetamos -y Brasil tiene muchos entrenadores a los que apreciamos porque son competentes- seguimos esperando", dijo.



Rodrigues afirmó que espera poder anunciar al nuevo seleccionador de Brasil tras la ventaja de amistosos fijada por la FIFA para junio, en la que la Canarinha se medirá a Guinea el 17 de junio en Barcelona y a Senegal tres días después en Lisboa.



"Esperamos poder tener ya en junio una posición más clara y que podamos hablar con mayor convicción", dijo.



Pese a que no se fijó un plazo para el anuncio, recordó que a partir de septiembre de este año Brasil tendrá sus primeros compromisos por las eliminatorias para el Mundial de 2026.



Según Rodrigues, en caso de que tenga que recurrir al plan B o al plan C, la Confederación observa a otros entrenadores como los brasileños Dorival Júnior y Fernando Diniz, de Fluminense, o el portugués Abel Ferreira (Palmeiras).

🚨 A principios de Junio, Brasil le pondrá encima de la mesa a Ancelotti, el mayor contrato de la historia a nivel internacional. Creen que todavía hay opciones.



✍️ @GoalEspana pic.twitter.com/GJLm28yrQh — Remontada Blanca (@BlancaRemontada) May 29, 2023

"Son nombres importantísimos. Acompañamos el trabajo de Dorival, de Abel y de Diniz. Hemos visto todo el trabajo importante que han hecho y también observamos otros que son importantes y que no cito pero de los que puedo decir que son competentes", aseguró.



Agregó que no le interesan las constantes peleas de Abel Ferreira con la prensa y los árbitros sino al competencia que ha demostrado en su trabajo como técnico del Palmeiras, con el que ya conquistó varios títulos, incluyendo el del Campeonato Brasileño del año pasado y la Copa Libertadores de 2021.



"Cualquiera que sea la situación, lo único seguro es que la CBF escogerá al que considere como mejor para el próximo ciclo. Y el ciclo no es sólo disputar el próximo Mundial sino ganar el Mundial", concluyó.