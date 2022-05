EFE

El entrenador argentino Eduardo Berizzo afirmó que "todo el mundo tiene que redoblar esfuerzos y compromiso" para encarrilar a la selección chilena de fútbol, cuya conducción ha asumido desde este lunes en sustitución de su colega uruguayo Martín Lasarte.



En una rueda de prensa en el complejo deportivo Pinto Durán, sede de la Roja en Santiago, el ex entrenador de Celta de Vigo, Sevilla, Athletic y de la selección de Paraguay dijo que ha aprendido de sus decepcionantes experiencias recientes, y garantizó que está preparado para asumir este nuevo desafío.



Berizzo abandonó el banquillo de Paraguay por los decepcionantes resultados en las eliminatorias del Mundial y llega a Chile, que tampoco consiguió el objetivo de alcanzar un cupo en Qatar 2022.

"Es necesario redoblar esfuerzos y compromisos. La frustración que se vive por no alcanzar el objetivo lo exige, hacer más de lo que hacíamos, esa es una primera sensación", dijo el ex futbolista que comenzó en Chile su carrera como entrenador.



"Soy un agradecido del país que me dio trabajo, mi experiencia laboral partió aquí hace quince años. Participé del proceso rumbo al Mundial de Sudáfrica que encabezó Marcelo Bielsa y luego tuve la oportunidad y suerte de comenzar a trabajar en un club aquí. Muchos son los lazos que me unen al fútbol chileno", resaltó.



Berizzo, que comenzó su carrera como entrenador en O'Higgins, se declaró interesado en establecer una comunicación y coordinación estrechas con los clubes locales para potenciar la renovación con la participación de las nuevas figuras.



"Está en nuestro trabajo descubrir a futbolistas que tienen edad joven y que también serán parte de este camino", dijo el extécnico de Estudiantes de La Plata.



"Llego a un medio que conozco, quiero establecer puentes de confianza y de profesionalismo con los clubes, que necesitan a la selección así como la selección los necesita a ellos. Debemos tener una relación armónica para que nos potenciemos", insistió Berizzo, quien hizo un reconocimiento a la influencia de Marcelo Bielsa.

"Hemos labrado nuestra metodología apoyándonos en sus enseñanzas, pero soy otro entrenador. Me gusta atacar, ser protagonista del partido a través de la pelota, recuperarla más cerca del arco rival. En eso concuerdo con Marcelo, que también piensa el fútbol así", dijo a manera de ejemplo.



La Roja cerró su participación en las eliminatorias sudamericanas en el séptimo puesto con 19 puntos en 18 partidos, con nueve derrotas, cuatro empates y cinco victorias.



La ausencia de Catar marca también la necesidad de emprender una renovación de la plantilla que por año lideraron figuras consagradas y ahora en la recta final de sus carreras como Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Gary Medel y Claudio Bravo.