EFE

El entrenador argentino Guillermo Barros Schelotto ha sido designado como seleccionador de fútbol de Paraguay en sustitución de su compatriota Eduardo Berizzo, que fue destituido debido a los decepcionantes resultados en las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar.



La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) anunció en un comunicado la contratación de Guillermo Barros Schelotto y su hermano Gustavo en el rol de asistente.

📃 COMUNICADO



✅ Nuevo cuerpo técnico de la Selección Paraguaya de Fútbol.



🔗https://t.co/2SjmZ6fPDU pic.twitter.com/NS21MiHF5u — APF (@APFOficial) October 21, 2021

Los Barros Schelotto tienen como reto inmediato enderezar el rumbo de la Albirroja en las seis jornadas que restan a las eliminatorias del Mundial de 2022.



Berizzo abandonó el banco de Paraguay horas después de la goleada sufrida el 14 de octubre por 4-0 en La Paz ante Bolivia.



Con este resultado la Albirroja cayó al octavo puesto de las eliminatorias sudamericanas con 12 puntos de 36 posibles, lejos de los cuatro puestos que dan plazas directas a Catar, y del quinto, ocupado en la actualidad por Uruguay y que concede el derecho a jugar una repesca.





La contratación de Guillermo Barros Schelotto fue anunciada esta noche por Robert Harrison, presidente de la APF, quien aún debe establecer la fecha para presentar a la nueva comisión técnica.



El acuerdo con la APF indica que el nuevo seleccionador, que no dirige desde octubre de 2020 cuando abandonó la conducción de Los Angeles Galaxy, firmó un contrato que los vincula en principio hasta la Copa América de 2024.



El primer partido oficial para el nuevo conductor de la Albirroja será el 11 de noviembre frente a la selección de Chile en el estadio asunceno Defensores del Chaco en cumplimiento de la decimotercera fecha de las eliminatorias.



Posteriormente, la selección de Paraguay debe visitar a la de Colombia en la ciudad caribeña de Barranquilla.



La contratación de los hermanos Barros Schelotto ha dividido las opiniones, al menos entre las figuras locales del fútbol.



El ex guardameta José Luis Chilavert aseguró en una entrevista que los ex futbolistas "no tienen el currículum ni la capacidad para quedar al frente de selección de Paraguay".



Agregó que "parece que ser técnico de Paraguay está de remate".

OFICIAL ✅



¡Guillermo Barros Schelotto es el nuevo entrenador de la #Albirroja ⚪🔴!



Bienvenido, profe 💪 a la Selección Paraguaya.#ElSueñoQueNosUne 🇵🇾#PoneteLaAlbirroja 🙌 pic.twitter.com/75tnto9iLI — Selección Paraguaya (@Albirroja) October 21, 2021



El centrocampista Víctor Ayala aprobó las negociaciones con Guillermo Barros Schelotto, quien lo dirigió cuando coincidieron en Lanús.



Ayala, jugador y capitán de Sol de América, elogió el trabajo y estilo de juego que imprime a sus equipos el exjugador de Boca Juniors.



"La característica es el juego. Un tipo ganador, sabe lo que quiere que jueguen, tiene un gran preparador físico y le gustan los paraguayos", destacó.



Ayala se refirió también al título de la Copa Sudamericana en 2013 conseguido por el Granate bajo la tutela de los hermanos Barros Schelotto.



"Ese Lanús jugaba muy bien", recordó.