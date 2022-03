EFE

La selección mexicana recibirá este miércoles a El Salvador con todo a su favor para clasificarse a el Mundial de Qatar 2020, con posibilidades de terminar en el segundo puesto de la eliminatoria de la Concacaf.

Los mexicanos son terceros en la clasificación con 25 puntos, los mismos que Estados Unidos, segundo, tres menos que el líder, Canadá, y tres más que Costa Rica, cuarta. Si ratifica su condición de favorito y gana a El Salvador, México acabará por encima de Estados Unidos si éstos no vencen a los costarricenses.



México asume el encuentro en un momento de críticas para el seleccionador argentino Gerardo Martino, a quien los medios le reclaman la pobre actuación de su equipo a la ofensiva y los malos resultados en el torneo ante canadienses y estadounidenses, ante los cuales México empató en casa y perdió de visita, con temperaturas gélidas.



Este miércoles, los mexicanos, duodécimos del ránking de la FIFA, buscarán cerrar con autoridad ante los centroamericanos, colocados en el lugar 70, y eliminados del Mundial, con dos triunfos, cuatro empates, siete derrotas y 10 puntos.



México tratará de hacer daño con una ofensiva que puede tener como novedad al delantero Alexis Vega, de las Chivas de Guadalajara, y, aunque no tendrá en el centro del campo a Héctor Herrera, del Atlético de Madrid, presentará un cuadro con figuras de nivel.



Los salvadoreños del seleccionador Hugo Pérez saldrán a plantarse bien en defensa; un empate en el estadio Azteca, a 2.240 metros de altitud sobre el nivel del mar, será un buen resultado, aunque no renunciarán a buscar goles si la zaga de los mexicanos da opciones.



"La Selecta" tendrá de regreso al centrocampista Enrico Dueñas, recuperado de la covid-19, pero no contará con Alexander Larín, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.



La eliminatoria ha confirmado que México no es gigante de la Concacaf, como se califica a sí mismo; si bien es verdad que de visita a Estados Unidos y Canadá jugó en condiciones adversas por el intenso frío, en casa el equipo sufrió ante los dos y apenas empató.



Costa Rica recibirá a Estados Unidos en busca de dar un golpe de autoridad en casa; el equipo ya tiene seguro su boleto a la repesca y de ganar o empatar, cerrarán la eliminatoria de la mejor manera.



En otros partidos, Panamá jugará en casa ante Canadá y Jamaica, en su estadio con Honduras.