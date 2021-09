GOAL

La leyenda de la selección masculina de Estados Unidos, Landon Donovan, dice que está "increíblemente decepcionado" con Weston McKennie, ya que dice que la reciente suspensión del mediocampista lo deja en un lugar que "es casi irreparable".

¡Descarga la app de beIN SPORTS y llévanos a todas partes! Recibe información de último momento, todo nuestro contenido y el mejor seguimiento de tus ligas favoritas en tu dispositivo IOS o Android.

McKennie fue suspendido para el clasificatorio de la Copa Mundial del domingo contra Canadá por una violación de la política del equipo relacionada con los protocolos de Covid, y US Soccer anunció el lunes que McKennie también sería excluido del equipo para el próximo juego contra Honduras.

Aún no se ha confirmado cómo McKennie rompió las reglas del equipo, pero Donovan, quien dice que le han contado la historia completa, dice que a McKennie le costará mucho recuperar la confianza de sus compañeros de equipo.

"Solo diré que estoy al tanto de lo que sucedió. No voy a anunciar eso públicamente", dijo Donovan en el podcast Futbol with Grant Wahl . "Solo diré que estoy increíblemente decepcionado con Weston, increíblemente decepcionado. Mira, puedo entender que estar en la Juventus durante una larga temporada de clubes, estás sentado en casa durante meses y meses y meses y quieres que la gente venga". ¿Es lo más inteligente que se puede hacer? No, pero lo entiendo.

"Esta es una semana de tu vida con tres partidos masivos, no solo para ti sino para tus compañeros y para que tu país vaya a un Mundial y el nivel de egoísmo en ese momento me supera. Honestamente, me supera.

"He cometido muchos errores tontos en mi vida, lo entiendo. No estoy aquí para ser completamente recto, y él es joven, sí, pero tiene la edad suficiente para entender que no haces esto. No es necesario que te pongas en esta situación y, peor aún, que pongas a tu equipo en esa situación.

"¿Habrían ganado el juego si él estuviera en el campo ayer? No lo sé, pero sus posibilidades aumentaron mucho, lo prometo. Si él estaba en el campo, sus posibilidades de ganar o conseguir un punto contra Honduras aumentan. una tonelada el miércoles si está en la alineación.

"Estoy realmente decepcionado con él. No significa que lo descartes y que sea un ser humano horrible. Necesita aprender de esto, pero esto nunca volverá a suceder.

"Es casi irreparable y tiene mucho trabajo que hacer con sus compañeros de equipo para asegurarse de que nunca vuelva a hacer algo así porque pierdes la confianza en tus compañeros de equipo. Este es su medio de vida. Estos muchachos quieren ir a un Mundial. Copa. Christian [Pulisic] sabe lo que se siente estar sentado en el campo en Trinidad, llorando porque no fue a un Mundial, y no puedes poner a tu equipo en esa situación ".