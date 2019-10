Después de 34 años de espera, Canadá vuelve a ganar a EE.UU

EFE

Tuvieron que pasar 34 años y 17 partidos para que la selección canadiense de fútbol lograra batir de nuevo a Estados Unidos.

Fue durante el encuentro del Grupo A de la Liga de las Naciones de la Concacaf que se disputó en Toronto y en el que Candá se impuso por 2-0.

En la selección de Estados Unidos nadie esperaba la derrota y mucho menos de la manera como Canadá impuso en todo momento su mejor fútbol, de conjunto y con varias individualidades como los jóvenes delanteros Alphonso Davies, de 18 años, y Lucas Cavallini, de 26, autores de los goles.

Davies, que juega en el Bayern de Munich alemán, se encargó de poner el 1-0 en el minuto 63 y Cavallini, que milita en el Puebla del Liga MX, sentenció en el 90 con un gran disparo con la pierna derecha.

El delirio se apoderó de los 17.126 espectadores que se dieron cita en las gradas del BMO Field de Toronto.

La cruz de la moneda era ver al delantero de Estados Unidos, Christian Pulisic, que fue sustituido al minuto 60 de la segunda parte, por Paul Arriola, con la mano derecha tapándose la cara.

Ya en la zona mixta, Pulisic, que dijo no sentirse bien por culpa de un resfriado, admitió también que Estados Unidos nunca tuvo en el campo la misma "energía" que mostró Canadá.

"Eso es muy decepcionante. Esa es la única cosa que tendríamos que haber controlado y no pudimos esta noche", comentó Pulisic, quien a los 51 minutos tuvo la ocasión más clara de haber marcado y adelantar a Estados Unidos, pero el arquero canadiense Milan Borjan con una gran intervención lo evitó.

Canada delivers historic 2:0 win over USA at home fortress in Toronto



STORY 🍁 https://t.co/1su0yzgFSi#CANMNT pic.twitter.com/I2zlwz9khS