Catalina Uribe

Y llegó el día que ningún aficionado del Barcelona quería.



Aunque todo parecía indicar que Lionel Messi iba a seguir siendo jugador del Barça, hoy el club blaugrana sacudió el mundo del fútbol confirmando que el argentino no seguirá en el equipo.



"Lionel Messi no continuará ligado al FC Barcelona. Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del club", aseguró el cuadro blaugrana en un comunicado.

ÚLTIMA HORA | Leo Messi no seguirá ligado al FC Barcelona — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 5, 2021



Pero, si había voluntad de ambas partes, ¿por qué no se llegó a un acuerdo?



Según el mismo comunicado, el acuerdo estaba listo para firmarse hoy, pero el problema fue que se presentaron "obstáculos económicos y estructurales" que impedían que Leo fuera inscrito en LaLiga.



Esta situación deja un muy mal sabor de boca, pues desde el 30 de junio, cuando terminó el contrato de Messi, todo parecía indicar que la renovación era casi un hecho.



Desde las declaraciones del presidente Joan Laporta asegurando que "el contrato progresa bien, como tiene que progresar", hasta la inyección financiera del fondo internacional CVC en LaLiga parecían allanar la renovación.



Sin embargo, el cumplimiento del 'fair-play' financiero se convirtió en el principal obstáculo para que se diera el acuerdo, siendo a la postre el culpable de que no se pudiera firmar, como lo confirmó lo sucedido hoy.



Por otra parte, es probable que, tras lo sucedido hace casi un año, cuando Leo prácticamente se vio obligado a quedarse en el Barça, el rosarino pudo haber seguido con molestias con el club, lo que habría podido afectar la renovación.



En síntesis, no tenemos absoluta claridad de por qué no se dio el acuerdo entre Lionel Messi y el Barcelona. Lo que sí nos queda claro es que, tanto el club blaugrana como LaLiga, lo extrañarán bastante, y que ahora sólo nos queda esperar a saber cuál será el futuro de Leo.