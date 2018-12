Quedaron definidos los cruces de octavos de final de la Champions League

Catalina Uribe

La UEFA realizó el sorteo de los octavos de final de la Champions Legue 2018-19, en el que hubo emparejamientos para todos los gustos.

¡Así quedó el sorteo de octavos de final! 😍



¿Cuál es la mejor eliminatoria?



Reacciones al sorteo: https://t.co/Xto25TXJGm #UCLdraw pic.twitter.com/cyDFj4eseV — Liga de Campeones (@LigadeCampeones) December 17, 2018

A mi modo de ver, las llaves más parejas son Atlético de Madrid vs. Juventus y Manchester United vs. PSG, pues los 4 clubes no sólo llegan con un nivel similar a esta instancia de la Liga de Campeones, sino que todos están muy interesados en quedarse con la ‘Orejona’ esta temporada.

Por ejemplo, los colchoneros necesitan sacudirse la mala suerte que han tenido con el Real Madrid en las dos finales que han jugado en los últimos 5 años. En el caso de los parisinos y los turineses, han dominado su ligas locales en las últimas décadas, pero no han podido conquistar la Champions. Incluso, la Juve vio cómo se le escapaba en la final del año pasado ante los merengues.

Otro duelo parejo es el Liverpool vs. Bayern Múnich, pues aunque los ingleses sean los actuales líderes de la Premier y los alemanes estén pasando por un momento bastante irregular, ambos equipos tienen plantillas fuertes que les pueden dar un lugar en los cuartos de final de la competición.

En el caso de los dos grandes de España, Real Madrid y Barcelona, aunque pareciera que el Ajax y que el Olympique de Lyon, respectivamente, son rivales ‘fáciles’, ni merengues ni blaugranas pueden llegar con exceso de confianza a sus duelos de octavos. Esto se debe a que mientras el Lyon fue una ‘piedra en el zapato’ para el Manchester City, el Ajax se enfrenta a un Madrid que no está en su mejor momento, como lo hizo evidente el CSKA de Moscú, que le ganó sus dos juegos en la fase de grupos.

Quienes lo tendrían más fácil pueden ser precisamente los citizens, que enfrentarán al Schalke 04, y el Tottenham, cuyo rival será Borussia Dortmund, aunque tenemos que ver si en realidad estos dos equipos teutones son los más ‘débiles’ de esta fase.

Nos queda Roma vs. Porto, otra llave que de pronóstico reservado, pues los italianos no pasan por su mejor momento y los portugueses tuvieron una fase de grupos estelar.

En síntesis, estos octavos de final de la Champions League son de los más parejos que hemos visto en los últimos años. Vamos a ver quiénes terminan inclinando la balanza a su favor.