EFE

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, lanzó un mensaje al madridismo a través de las redes sociales pidiendo "cabeza y corazón" para encarar el clásico del fútbol español, en el que desea "dar un golpe encima de la mesa", como aseguró en una entrevista difundida por el club.



"Va a estar muy disputado, por el momento de la temporada en el que llegamos y porque la diferencia de puntos entre ambos es mínima. Puede ser determinante o no en función del resultado, pero creo que a la Liga todavía le queda muchísimo. Hay muchos puntos en juego y puede pasar de todo", analizó.



"Para nosotros sería muy importante conseguir esta victoria en casa, con nuestra afición. Es un aliciente extra. Con ellos somos más fuertes y eso se tiene que notar. Ojalá podamos dar un golpe encima de la mesa y ganar en casa", añadió pidiendo el apoyo de una afición que se fue triste tras la derrota europea ante el Manchester City.





Ramos, que se convertirá en el jugador con más clásicos de la historia, desgranó un partido siempre especial para los que lo disputan. "El clásico no es un partido normal. A pesar de que haya en juego tres puntos, como en cualquier otro encuentro, no es un duelo como los demás. Ganar al Barcelona supone una gran alegría y suele tener un impacto muy positivo en el grupo a nivel anímico", dijo.



En lo personal asegura que mantiene "intacta la ilusión" con la que disputó su primer clásico. "No juego como si fuese el último. Lo hago como si fuese el primero, con la máxima ambición y las máximas ganas de lograr la victoria".



El capitán marcó el objetivo de la Liga, como a principio de temporada hizo Zinedine Zidane. "Está muy competida, pero nosotros la vamos a pelear. Tenemos mucha ilusión por conseguirla y, para ello, tenemos que dar nuestro mejor nivel".



"La Liga cada año es más difícil y está más igualada. Hoy en día no puedes decir que vas a ganar en cualquier campo, porque no es real. Cualquier equipo te puede hacer daño. Eso también es lo bonito de la Liga española y lo que la hace mucho más emocionante. Para nosotros tendrá una satisfacción mayor si finalmente podemos conseguir el título", sentenció.