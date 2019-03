EFE

Santiago Solari, entrenador del Real Madrid, lamentó la derrota frente al Barcelona que le deja a doce puntos del liderato, pero no quiso dar por pérdida la Liga porque el campeonato se disputa "hasta la última fecha y no importa la distancia".



"Para el Real Madrid siempre es importante la Liga y los campeonatos se disputan hasta la última fecha. No importan las distancias", dijo Solari, que justificó la derrota por la falta de acierto en el área rival.

FINAL ⏰@FCBarcelona_es vence al @realmadrid por segunda ves esta semana en el Santiago Bernabéu.#ClasicoTime pic.twitter.com/hhbWZZCqun — beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) March 2, 2019



"Nos ha faltado concretar alguno de los muchos remates que hemos tenido, porque hemos jugado como equipo. Ha sido un partido disputado en todas las áreas, en las ocasiones y en los tiros", declaró el técnico argentino, que ha visto como su equipo se marcha por segunda vez sin marcar frente al conjunto azulgrana.



"Son rachas, hay veces que te entra todo y en estos dos no ha entrado. El rival se ha defendido bien, hay que reconocer su mérito y haremos lo posible para que entren los próximos partidos. Lo hemos buscado por todos los medios y lo seguiremos intentando. Ahora no podemos perder el juego de equipo, el orden, la solidez y la entrega", manifestó.



"El fútbol es bastante simple a veces y es una buena metáfora de la vida", comentó el argentino, que incidió en su visión de que el partido fue "muy disputado y solo faltó concretar".

🎙👔 Solari: "Hemos jugado como equipo. Ha sido un partido peleado, disputado en todas las áreas: en la posesión, en los duelos, en el dominio territorial, en las ocasiones, en los tiros… Muy igualado. Lo hemos buscado de todas las maneras y no hemos podido conseguir el gol." pic.twitter.com/SxLr5e89Yw — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) March 2, 2019



Uno de los protagonistas del partido fue el galés Gareth Bale, que fue pitado por la afición madridista al ser sustituido, y otro Isco Alarcón, que se llevó una de las ovaciones de la noche.



"Bale lo ha intentado, igual que todo el equipo, y hoy, si algo hicimos bien, fue jugar en conjunto en todas las áreas para poder presionar y contraatacar. La afición se expresa con mucho respeto y viene a vivir el fútbol con ganas de vernos ganar. Por eso intentaremos darles una victoria pronto", concluyó.