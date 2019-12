Barcelona y Real Madrid llegan al primer #ElClásico de la temporada ocupando la primera y segunda posición de la Clasificación de LaLiga. El juego se disputará el próximo miércoles 18 de diciembre, desde las 2 p.m. ET/11 a.m. PT y podrás disfrutarlo por beIN SPORTS en Español y beIN SPORTS CONNECT.

Cada vez más cerca 👀

Barcelona - Real Madrid

🗓 Diciembre 18

⏰ 2:00PM ET / 11:00AM PT

📺 beIN SPORTS#ElClasico #beINClasico pic.twitter.com/YsbPxbluFz — beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) December 15, 2019

Después de semanas de turbulencia, en las que la fecha del juego tuvo que ser cambiada por razones de seguridad en la ciudad de Barcelona, el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) definió el partido para el 18 de diciembre, después de la concertación de ambos clubes. A pesar de que LaLiga se opuso a la fecha, el encuentro se disputará como se planeó finalmente.

Lionel Messi y Karim Benzema llegan como pichichis de LaLiga, empatados con 12 tantos. El último Clásico, jugado en el Santiago Bernabéu, terminó con victoria culé gracias a un solitario gol de Iván Rakitic.

Sigue toda la información de #ElClásico el 18 de noviembre desde la 1:00 p.m. ET/10 a.m. PT con una edición especial de The Express Preview, seguido del juego más importante del mundo: Barcelona vs Real Madrid. No olvides conectarte a través de beIN SPORTS en Español y beIN SPORTS CONNECT.