EFE

Sergio Busquets, centrocampista del Barcelona, afirmó este domingo, después de perder 2-0 ante el Real Madrid, que el conjunto blanco aprovechó una jugada "desgraciada de rebote" para adelantarse con un disparo de Vinícius que rebotó en Gerard Piqué y que sirvió para encarrilar el duelo para el cuadro de Zinedine Zidane.

"Teníamos una oportunidad única de sacar distancia. Llegábamos líderes con dos puntos y no ha podido ser. Nuestra primera parte ha sido buena con ocasiones muy claras. En la segunda, ha cambiado. Han aprovechado robos de balones para ir arriba y una jugada desgraciada de rebote han hecho el 1-0", dijo Busquets en declaraciones a Movistar LaLiga.

También reconoció que el Barcelona, en algunos momentos de la segunda parte, perdió pelotas en la salida del balón durante la presión del Real Madrid. "Si sales, tienes ventaja sobre todo el campo. Es peligroso en nuestra contra, queremos asumir esos riesgos porque tenemos jugadores para ello. A veces no estas acertado con algún balón y corres peligro", comentó.

Asimismo, dejó claro que su equipo no fue superado en el segundo acto por el mejor estado físico del Real Madrid, sino que "las dinámicas" que puede haber en un partido cambiaron en diferentes momentos.

"A todos nos gusta tener el balón. Tenemos jugadores para ello. A veces no se puede, no solo el barcelona. Todos sufren. No somos el más defensivo y el más físico. Cualquier partido entre dos grandes, quien no tiene el balón sufre. Queda mucha liga, sólo estamos un punto por debajo. Entre las cosas positivas, que en la primera parte hemos hecho mucho. A seguir", concluyó.