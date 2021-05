Mauricio S. Fonseca

LaLiga está patas arriba, parece que nadie quiere ganarla, cuando hay un claro contendiente algo pasa que sucumbe ante la presión y ya llegamos a la recta final, restan solo cinco partidos para cada quien y mientras tanto el Atleti ha mantenido la punta, no se sabe bien cómo y afrontará la fecha 34 desde la cima.

Elche vs Atleti – Sábado 1 de mayo 10am ET x beIN SPORTS ñ

El Atleti tiene otro match point. Sus dos puntos de ventaja con Real Madrid y Barcelona todavía le dan un poco de margen de maniobra para afrontar el final de la temporada y no debe fallar de visita, donde últimamente ha dejado bastantes puntos que pusieron en entredicho su posición en LaLiga.

El Elche está necesitado de puntos y aunque seguramente, a comienzo de temporada no contaba con los puntos ante un equipo como el Atleti, ha visto como otros conjuntos le han sacado unidades y debe estar motivado en rescatar algo que lo saque del puesto 18 donde se encuentra ahora, pues es el lugar del primer descendido para la siguiente campaña.

Pronóstico: El Atleti llega con cuatro partidos sin ganar como visitante y no puede desperdiciar más oportunidades. Gana el Atleti sin recibir gol.

Real Madrid vs Osasuna – Sábado 1 de mayo 3pm ET x beIN SPORTS ñ

Seguramente que al Madrid no le cae tan bien recibir a un equipo atrevido como el Osasuna en este momento. El cuadro merengue, dos puntos detrás del Atleti, tiene también la vuelta de las semifinales de la Champions League ante el Chelsea a media semana y va con un marcador desfavorable, así que Zidane, falto de efectivos, deberá tomar una decisión sobre qué equipo va a poner en LaLiga para el duelo clave ante el equipo navarro.

El Osasuna ha tenido una gran segunda vuelta, hasta antes de su caída con el Celta acumulaba seis partidos sin perder. Para un equipo que se pensaba en pelear el descenso ha dejado atrás la preocupación y puede afrontar sin nada que perder el partido ante el Madrid, lo que lo hace aún más peligroso.

Pronóstico: El Madrid con un ojo en LaLiga otro en la Champions, puede sufrir ante un Osasuna capaz de darle un susto. Ambos equipos anotan y hay más de 2.5 goles.

Valencia vs Barcelona – Domingo 2 de mayo 3pm ET x beIN SPORTS ñ

Este Valencia parece el equipo perfecto para que el Barcelona se reponga de la decepción de no poder vencer al Granada y tomar el primer lugar de LaLiga. A pesar de que ya en Mestalla le puso difíciles las cosas al Madrid, al cual venció y le compitió al Atleti contra el que perdió por la mínima, no es el equipo de temporadas anteriores capaz de hacerse respetar, sobre todo en casa. Hoy parece algo más endeble, tanto que a falta de cinco partidos, aún no logra asegurarse la permanencia.

Barcelona no tiene más que ganar, si no lo hace habrá dejado muy atrás sus esperanzas de conquistar el doblete, pues todavía tiene que jugar un duelo directo ante el Atleti al que si llega sin ventaja, será muy complicado quitarle puntos al equipo colchonero.

Pronóstico: Es ganar o ganar para el Barcelona que se mete ante un necesitado Valencia que busca confirmar su permanencia para la siguiente temporada en LaLiga. Ambos equipos anotan y hay más de 2.5 goles.