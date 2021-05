Mauricio S. Fonseca

Es todo o nada para Madrid y Atleti en la última jornada. Merengues y colchoneros se juegan el título en 90 minutos y hay varios escenarios que podrían darnos un apasionante final en LaLiga. Además, la lucha por Europa y el descenso es otro aliciente de lo que veremos en la jornada 38, vamos con los pronósticos:

Celta vs Betis – Sábado 22 de mayo 12pm ET x beIN SPORTS

El Celta ya no tiene nada que jugarse en la última fecha. El equipo de Coudet compuso el camino a media temporada con la llegada del entrenador argentino y se quedó cerca de meterse a Europa pero esta temporada no lo conseguirá, en cambio está muy cómodo en la primera mitad de la tabla y con las ganas de despedirse en casa de una temporada que ha sido muy positiva.

El Betis, por el contrario, se juega mucho en Balaídos. El equipo de Pellegrini está colocado en puestos de Europa League, pero si cae y el Villarreal saca puntos ante el Madrid, podría perder su plaza europea de la próxima temporada. Ahí es donde está el interés para Pellegrini y los verdiblancos.

Pronóstico: El Celta buscará despedir la temporada por lo alto pero el Betis tiene mucho en juego y no puede darse el lujo de ceder puntos. Ambos anotan y hay más de 2.5 goles.

Real Madrid vs Villarreal – Sábado 22 de mayo 12pm ET x beIN SPORTS

El Madrid llegará a jugarse la temporada contra el Villarreal en casa. Aún venciendo tiene que esperar que el Atleti ceda puntos ante Valladolid para aspirar al campeonato, siempre y cuando haga las labores ante el Submarino Amarillo. Los rumores son muchos en el cuadro merengue, puede ser un partido de despedidas, el técnico, su capitán y algunos otros jugadores parece que vivirán sus últimos minutos en la camiseta merengue.

Villarreal tiene la cabeza más en la Final de la Europa League, que se disputa a media semana y puede, por lo tanto, no exigirse al máximo, no forzar la máquina. Aún así, es un equipo peligroso que en un descuido y con las apuraciones del local, puede hacer mucho daño.

Pronóstico: El Madrid debe esforzarse por dar el último estirón, aún ganando puede terminar el año sin ningún título. Gana el Madrid y hay menos de 3.5 goles.

Valladolid vs Atleti – Sábado 22 de mayo 12:30pm ET x beIN SPORTS

El Atleti es quien lleva mano. Para no dar chance de que se le escape el campeonato lo único que necesita es ganar. Empatando abre la puerta al Madrid, que con el desempate ganado podría robarse el título si los colchoneros no pueden vencer en el José Zorrilla.

Valladolid parece desahuciado. Para no descender tienen que darse muchas combinaciones, empezando por que ellos tienen que ganar sí o sí al Atleti, si no lo hacen automáticamente están en segunda; si lo logran, deberán esperar que Elche y Huesca no sumen, de otra forma, aún venciendo, estarían perdiendo la categoría.

Pronóstico: El Atleti no puede darse el lujo de ceder puntos ante un equipo en el fondo de la tabla, sería una tragedia de proporciones mayores. El Atleti gana sin recibir gol