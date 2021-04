Mauricio S. Fonseca

Ya no hay vuelta atrás, con el inicio de abril también comienza la recta final del campeonato, diez jornadas quedan para conocer al campeón de LaLiga y el Atleti, que ha mantenido buena parte del campeonato la punta espera terminar la obra y no dejarse alcanzar por Barcelona y Real Madrid que van en su persecución.

Real Sociedad vs Sevilla – Domingo 18 de abril 8am ET x beIN SPORTS ñ

Es el momento de la verdad para el Sevilla, si de verdad quiere prenderse en la lucha por LaLiga este es el partido para demostrarlo. Lopetegui, quien acaba de sumar 100 partidos dirigiendo al cuadro andaluz, con 60 victorias, 21 empates y 19 derrotas, sabe que para seguir vivos y a la expectativa de lo que ocurre con los otros tres involucrados necesita los puntos en su visita a San Sebastián.

La Real por su parte, ubicada un puesto detrás de su rival en turno pero a 14 puntos de distancia, urge de las unidades para alejar a los equipos que le vienen persiguiendo por la quinta plaza, lucha que será cerrada hasta el final con Betis y Villarreal queriendo entrar directo a la próxima Europa League.

Pronóstico: La Real tiene cuatro partidos sin ganar por LaLiga y el Sevilla es, tras los grandes en España, el mejor visitante. Empate y ambos equipos anotan.

Atleti vs Eibar – Domingo 18 de abril 10am ET x beIN SPORTS ñ

Pareciera que el Atleti no puede convivir en LaLiga si no es sufriendo. Toda la ventaja que acumuló en la primera mitad del torneo se ha esfumado, hoy solo está un punto por encima del Madrid y a dos del Barcelona, que esta semana no juega en LaLiga por disputar la final de la Copa del Rey ante el Athletic.

No pareciera que el Eibar es un rival para incomodar al Atleti pues el cuadro de Mendilibar se encuentra último en la tabla con apenas 23 puntos en el campeonato pero es precisamente esa urgencia la que lo hace un rival de cuidado para los colchoneros, quizás no con la capacidad de llevarse los puntos del Metropolitano pero si con la intención de sacar un punto que les ayuda en la lucha por la permanencia.

Pronóstico: El Eibar no es tan mal visitante, de hecho ha sacado la mayoría de sus puntos (14) a domicilio, Atleti gana sin recibir gol.

Getafe vs Real Madrid – Domingo 18 de abril 3pm ET x beIN SPORTS ñ

El Getafe es junto al Eibar la peor ofensiva de LaLiga, solo 22 goles producidos en 30 jornadas hablan del gran déficit que tiene el equipo de Bordalás esta temporada. A cuatro puntos de la zona de descenso, el conjunto azulón no está ni mucho menos salvado y en casa necesita cerrar con fuerza para lograr la permanencia lo antes posible.

El Madrid llegado saturado de partidos pero reforzado en espíritu luego de en 15 días haberse puesto a tiro del Atleti, haber superado el Barcelona en El Clásico y haber eliminado al Liverpool y asegurado su lugar en las semifinales de la Champions League. Habrá que ver si recupera algunos efectivos pero luce como un partido para poder rotar algunos jugadores, sobre todo en el medio campo que son los que más desgaste han tenido.

Pronóstico: La falta de punch del rival puede favorecer al cansado equipo merengue para reponer pilas pero sin descuidar el triunfo aquí que es necesario para no perder el paso con los de arriba. Gana el Madrid y hay menos de 2.5 goles