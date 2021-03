En un momento clave llega el derbi entre Atleti y Real Madrid. Rojiblancos y merengues llegan al partido de la fecha 26 en España como primer y segundo lugar y a pesar de los altibajos a lo largo de su temporada, el derbi puede terminar por ser la clave que defina al próximo campeón de LaLiga.

El derbi Atleti vs Real Madrid – Domingo 7 de marzo 10am ET x beIN SPORTS ñ

Más de 1.5 goles y ambos marcan

Podría parecer que el obligado aquí es el Real Madrid, por venir en persecución, pero la realidad es que la igualada le daría al cuadro blanco la ventaja en el desempate si al hay al final terminan con los mismos puntos cuando concluya el campenato, ya que en la primera vuelta se impusieron en casa 2-0. Así que la obligación, por más que vaya primero, es para el Atleti y siendo así, se espera que lleve la iniciativa.

Las bajas del equipo de Zidane también hacen pensar que el punto no viene mal pues todavía quedan 33 puntos por disputar luego de este partido, un mundo.

Más de 5.5 tarjetas en el partido

No hay lugar para esperar, para lamentarse ni para especular, si no disputan en este partido el balón con todo, no lo harán en ningún otro. Con tanto en disputa es normal que las emociones hagan meter fuerza de más con la intención de recuperar una pelota. Hernández Hernández, el juez del compromiso, tiene un promedio de 5.7 tarjetas por partido. En su último duelo en LaLiga, el Sevilla vs Barcelona, donde también había mucho en juego, recetó ocho amarillas.

No se espera menos de este partido pues el primer puesto está en juego y un triunfo visitante le añadiría mucha presión en el cierre al local. Si quieren ir más allá, más de 2.5 tarjetas por equipo también parece una opción válida.

Resultado

Cómo es costumbre, no se espera que en un partido del Atleti haya muchos goles, aunque en últimas fechas, el equipo de Simeone ha tenido que hacer más de un gol para poder asegurar los resultados. Hay un dato que marca tendencia en los duelos entre Atleti y Real Madrid: el equipo que ha hecho el primer gol en los últimos 30 duelos directos entre ambos no ha perdido, lo que marca la tendencia a pocas remontadas en el derbi. El Atleti tiene este partido como su máximo aliado en la búsqueda por asegurarse LaLiga y el Madrid lo ve como la posibilidad real de meterse en la cabeza de los colchoneros y dar un golpe que cambie el color del campeonato español, que de momento luce rojiblanco. Hay empate 1-1.