Real Madrid vs. Barcelona: Pronósticos del Amo del Gol

Mauricio S. Fonseca

Real Madrid y Barcelona se presentan al Clásico en el Bernabéu con muchos pendientes y con el éxito o fracaso de la temporada en juego. Los dos equipos más grandes de España no han podido dominar como en antaño en LaLiga y a pesar de que alguno encuentre la forma de ganar El Clásico, eso no asegura nada de cara a lo que resta de campaña.

Merengues y culés buscan más que el golpe de ganar al odiado rival sea la catapulta que ayude a cerrar el año futbolístico con una nota alta y asegure algún título pues LaLiga parece ser el único al que realmente aspirarán este año tanto Madrid como Barcelona, así que vamos con los pronósticos:

Más de 1.5 goles en el segundo tiempo

Para poder determinar este tipo de pronóstico hay que imaginarnos el partido a disputar, ¿será uno abierto, donde los dos intentarán atacar buscando el triunfo? o ¿será uno peleado donde las oportunidades de gol serán escasas?, y parece que el momento de ambos sugiere lo segundo. Me imagino un partido peleado, muy cerrado en el comienzo y donde si no hay ningún error en el primer tiempo puede terminar empatado al llegar al descanso.

Por eso es que en el segundo tiempo esperamos más movimiento, lo ideal para que esta idea funcione y para que nuestro pronóstico caiga es que tome ventaja el Real Madrid, porque es el equipo al que más le cuesta trabajo anotar (46 goles en 25 partidos) y si lo hace, obligará al Barcelona (62 goles en 25 juegos) a ir por el partido, generando los espacios necesarios para que se cumpla la regla.

Tarjetas amarillas y rojas

En diciembre pasado, en el partido correspondiente a la fecha 10 en LaLiga, no hubo goles pero si abundaron las tarjetas, 8 amarillas sacó el árbitro para controlar los impulsos en El Clásico. En los últimos cinco partidos por LaLiga se han mostrado 28 cartulinas amarillas y 2 rojas pero si contamos los duelos por Copa del Rey son cinco los partidos sin que el Clásico vea un cartón esmeralda, algo que puede cambiar, tan solo por probabilidades en esta edición.

Piqué y Casemiro son los jugadores más amonestados de cada equipo. El central del Barcelona, con 10 amarillas es el segundo más apercibido en LaLiga, mientras que el centrocampista brasileño merengue le sigue con 9 cartulinas. Barcelona y Madrid no son los equipos más amonestados pero si de los que más expulsiones sufren, el Barcelona con cinco y el Madrid con cuatro expulsados y la mezcla con el Clásico suele entregar un cóctel explosivo. Hay roja en el encuentro.

Resultado

Los últimos dos partidos por LaLiga entregaron números bajos en anotaciones, en la primera vuelta en el Camp Nou todo se selló con un cero a cero y el más reciente Clásico en el Bernabéu finalizó con triunfo blaugrana por la mínima. El momento de ambos invita a la paridad, son más las dudas en los dos equipos que las certezas, quizá la única constante que tenemos y que sabemos que en cualquier momento puede cambiar el partido es que está Messi.

No parece que el Barcelona y el Madrid definan el destino de LaLiga tras El Clásico pues han sido muy inconsistentes y han perdido demasiados puntos contra los demás equipos, por lo que un empate, si bien no dejaría contentos a los hinchas de ambos equipos, quizás sí a los entrenadores que entonces si encararían la recta final con la esperanza de la regularidad, de encarrilar resultados, no perder puntos contra el resto de los equipos pues ellos son los que van a definir al campeón de esta temporada. Así que el 1-1 me parece un resultado muy probable.